Từ nhóm yêu xe đến hành trình kết nối, xây dựng điểm trường cho bản nghèo

“Ford Everest Team Việt Nam+” (FE+) được thành lập từ năm 2011. Đến nay nhóm đã có hơn 13.000 thành viên trên khắp mọi miền tổ quốc. Với tinh thần tạo ra sân chơi bổ ích, gắn kết các thành viên. Thế nên dù nhiều người đã bán xe, sử dụng các dòng xe khác, thậm chí có những người chưa từng đi xe Ford Everest, nhưng vẫn tham gia sinh hoạt cùng nhóm.

“Xây dựng điểm trường là hoạt động thiện nguyện mang giá trị bền vững”

Được thành lập từ năm 2011, nhưng đến năm 2016, khi quyết định “tái cơ cấu”, “Ford Everest Team Việt Nam+” (FE+) mới có những bước chuyển mình mạnh mẽ cùng những hoạt động thiện nguyện gây ấn tượng. Chia sẻ về những khó khăn ngày đầu định hướng làm thiện nguyện, anh Hoàng Kiên - Chủ tịch “Ford Everest Team Việt Nam+” cho biết:

“Có lẽ, khi quyết định thực hiện chương trình thiện nguyện riêng của nhóm, khó khăn đầu tiên vấp phải một số ý kiến không tán thành, với lý do đây là nhóm xe, chứ không phải nhóm từ thiện. Nhưng với sự quyết tâm, chúng tôi vẫn thực hiện chương trình Trung Thu đầu tiên vào năm 2019 tại Trường PTCS Hồng An (Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng)”.

Chương trình "Trung thu trên bản cao" do Ford Everest Team Việt Nam+ thực hiện năm 2019. Đây chính là tiền đề để nhóm thực hiện các chương trình xây dựng điểm trường sau này.

Tại chương trình, nhóm đã tặng bàn ghế, đồ dùng, dụng cụ học tập, quần áo… và tổ chức Trung thu cho các em học sinh. Chương trình được diễn ra thành công trong niềm vui, sự hạnh phúc của thầy cô và các em học sinh. Cùng với đó, hoạt động thiện nguyện được các thành viên khác nhìn nhận, đánh giá tích cực hơn.

Chương trình Trung Thu dù không phải là chương trình lớn nhất, song lại là chương trình đặt nền móng cho hướng đi thiện nguyện của nhóm. Sau khi chương trình được tổ chức thành công không lâu, nhóm quyết định họp để bàn bạc, tìm ra những phương án thực hiện chương trình thiết thực hơn. Anh Hoàng Kiên bày tỏ:

“Trung Thu cũng là một chương trình hay, nhưng khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân ở đây thật sự khó khăn, điều này đã thôi thúc chúng tôi hướng đến những chương trình thiện nguyện mang giá trị bền vững hơn. Với những tiềm lực sẵn có, chúng tôi bắt đầu cho kế hoạch xây dựng điểm trường cho các con đồng bào vùng cao, vùng xa, biên giới”.

Hành trình xây điểm trường từ con số 0

Không có kinh nghiệm, không đủ tài chính. Thế nhưng, nói là làm, năm 2020, không kể bất cứ lý do cá nhân nào, nhóm đã rong ruổi khắp các nẻo đường, thực hiện khảo sát tại 4,5 điểm trường tại Sông Mã, Sơn La.

Lễ khởi công Điểm trường Nà Ban, thuộc trường Mầm Non Sơn Ca, xã Chiềng Phung do nhóm FE+ thực hiện.

“Đường đi lại rất khó khăn, chúng tôi phải di chuyển rất nhiều giữa các điểm trường. Cuối cùng, mới đưa ra được quyết định xây mới Điểm trường Nà Ban, thuộc trường Mầm Non Sơn Ca, xã Chiềng Phung. Đây là điểm trường theo chúng tôi đánh giá là khó khăn nhất” - Anh Trần Hiếu Minh - thành viên trong Ban Quản Trị chia sẻ.

Điểm trường Nà Ban dành cho khoảng 40 em học sinh, nhưng chỉ được xây tạm bằng việc ghép các ván gỗ. Lớp học còn hoang sơ và thiếu thốn không khác gì thời bao cấp. Cuộc sống của các em nhỏ và thầy cô cắm bản vì thế mà khó khăn đủ đường.

Tuy nhiên, đối với các thành viên trong nhóm khi ấy, quyết định xây điểm trường là một quyết định mạo hiểm. Bởi nguồn quỹ khi quyết định xây dựng điểm trường của nhóm đang là con số 0 tròn trĩnh.

Anh Hoàng Kiên nhớ lại: “Xây 1 điểm trường kinh phí thực sự rất lớn so với các hoạt động thiện nguyện khác mà nhóm đã triển khai. Huy động ở đâu, huy động như thế nào, làm sao để các cá nhân, các tổ chức cùng chung tay với mình để thực hiện? Thậm chí khi bắt đầu khởi công xây dựng, nhóm mới huy động được 1/2 kinh phí dự toán, khiến cho anh em như ngồi trên đống lửa, nhiều lúc nghĩ không biết có hoàn thành được dự án không?”.

Thế rồi trong cái khó lại ló cái khôn, nhóm quyết định làm bánh trung thu để lấy tiền xây dựng điểm trường. Tiền nguyên vật liệu đã được hỗ trợ. Các thành viên trong nhóm góp công, góp sức, chia nhau người nhào bột, người nặn bánh, người nướng bánh, đóng gói, rao bán, rồi lại đi ship hàng đến tận nơi cho khách.

Sau rất nhiều cố gắng để xây dựng điểm trường đúng tiền độ, ngày lễ khánh thành Điểm trường Nà Ban cũng đã tới trong niềm hạnh phúc của cô trò nhà trường và các thành viên trong nhóm FE+.

Anh Đặng Vũ Tâm, một thành viên tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện từ năm 2019 của nhóm cho biết: “Ròng rã cả tháng trời, cứ dứt công việc là chúng tôi lại đến địa điểm chung say mê với 1 công việc mà mình chưa từng làm. Có những hôm làm đến tận 12 giờ đêm mới xong, nhiều khi gia đình con cái bị bỏ bê, mà ai cũng cố gắng để biến ước mơ điểm trường khang trang thành hiện thực”.

Lần đầu tiên thực hiện xây dựng điểm trường, nhóm gặp đủ những khó khăn. Tất cả đều cố gắng khắc phục cùng nhau từ những việc nhỏ nhất. Có những ngày, các thành viên lái xe lên khu vực xây dựng và trở về ngay trong đêm để kiểm tra tiến độ. Hỗ trợ tối đa tất cả những gì các thành viên có thể tự làm được để không bị đội chi phí.

“Điều đặc biệt của nhóm có lẽ là việc để các thành viên được tham gia vào quá trình chuẩn bị, xây dựng trường. Chúng tôi sẽ tự làm những việc như lắp ráp cửa, sơn tường, lắp đặt thiết bị điện nước hay trang trí. Điều này khiến cho mỗi thành viên khi tham gia đều có gắn kết đặc biệt với điểm trường được xây dựng” - anh Hoàng Kiên chia sẻ.

Gieo mầm cây thiện nguyện, hái trái ngọt yêu thương

Với sự đồng lòng của các thành viên, 4 tháng sau đó, Điểm trường Nà Ban, thuộc trường Mầm Non Sơn Ca, xã Chiềng Phung chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động. Điểm trường Nà Ban được xây mới 2 phòng học, nhà vệ sinh. Nhóm cũng đã chuẩn bị toàn bộ đồ dùng kèm theo: Bàn ghế, tủ, giá, tivi, giường ngủ cho bé, chăn, gối, bình nước, cốc nước, đồ dùng giảng dạy, TV, bảng, đồ chơi.

Bên cạnh đó, khu vui chơi ngoài trời cũng được trang bị mới bao gồm cầu trượt, bập bênh, xích đu… Công trình phụ trợ kèm theo cũng được nhóm chú ý bao gồm: Đổ bê tông sân, đường dẫn vào trường, cổng trường, hàng rào xung quanh và trồng cây xanh. Tổng giá trị toàn bộ công trình lên đến hơn 400.000.000 triệu đồng.

Cô Lường Thị Hoàn - Giáo viên tại Điểm trường Nà Ban bày tỏ: “Có được công trình tài trợ này góp phần rất lớn trong việc xóa phòng học tạm theo chủ trương của UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025. Công trình có ý nghĩa to lớn đối với nhà trường, giúp nhà trường thu hút được các cháu học sinh trong độ tuổi đến trường đảm bảo theo kế hoạch. Có đầy đủ cơ sở vật chất để tập trung học tập, tu dưỡng, luyện rèn để trở thành người có ích cho xã hội, tạo niềm tin cho phụ huynh và Nhân dân trong việc chăm sóc GD trẻ của nhà trường”.

Các thành viên trong nhóm FE+ tích cực chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành Điểm trường Huổi Hùm, Trường mầm non Hoa Ban xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, Sơn La năm 2022.

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm trường mới khang trang, sạch đẹp khiến các thành viên đều cảm động. Sau bao cố gắng, điểm trường đầu tiên của nhóm đã hoàn thành tốt sứ mệnh của nó, góp phần tích cực giúp thầy cô và các em học sinh có một nơi kiên cố để yên tâm dạy và học.

Anh Tâm chia sẻ: “Thành quả ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất đối với anh chị em thực hiện chương trình là được nhìn thấy các con được học tập, vui chơi trong những ngôi trường mới ấm áp hơn, sạch đẹp hơn, đầy đủ tiện nghi hơn và đặc biệt là an toàn hơn”.

Trân trọng mọi nỗ lực của từng thành viên, chính vì thế, nhóm FE+ không chỉ xây tặng các điểm trường, mà luôn có các chương trình thăm lại các điểm trường. Không chỉ tặng quà cho các bạn nhỏ, điều này còn giúp các thành viên được nhìn các em học sinh học tập dưới mái trường do chính tay anh em FE+ thiết kế, xây dựng, được vui chơi trên những chiếc bập bênh, xích đu, cầu trượt do chính tay anh em FE+ làm ra.

Nhóm FE+ khảo sát và khởi công xây dựng Điểm trường Bó Kiếng, thuộc Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La trong năm 2023.

Từ sự thành công khi xây dựng điểm trường Nà Ban, nhóm quyết định mỗi năm sẽ xây dựng 1 điểm trường. Tuy nhiên, năm 2021 nhóm tạm phải dừng kế hoạch do dịch Covid 19. Đến năm 2022 nhóm tiếp tục hoạt động, và xây dựng được Điểm trường Huổi Hùm, Trường mầm non Hoa Ban xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, Sơn La, nơi có 35 học sinh đang học tập với tổng trị giá gần 500.000.000 đồng.

Năm 2023, nhóm đang thực hiện xây Điểm trường Bó Kiếng, thuộc Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La. Dự kiến điểm trường sẽ được khánh thành, bàn giao vào giữa tháng 9 tới đây để các con kịp đón năm học mới.

Các cô giáo ở Điểm trường Nà Ban đang xoay long nhãn để góp quỹ ủng hộ nhóm FE+ xây dựng Điểm trường Bó Kiếng.

Theo lời anh Kiên, món quà lớn nhất mà nhóm đã nhận được trong hành trình xây dựng điểm trường này đó chính là việc nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia từ ngay chính những người đã nhận được sự giúp đỡ.

“Khi chúng tôi thực hiện kêu gọi tài trợ để xây dựng điểm trường thứ 3 là điểm trường Bó Kiếng, thì rất bất ngờ đã nhận được các khoản ủng hộ từ tập thể cán bộ, giáo viên của các điểm trường mà nhóm đã thực hiện những năm trước đây. Các cô đã xoáy long nhãn để có tiền ủng hộ anh em.

Dù số tiền không lớn nhưng lại là số tiền khiến chúng tôi đặc biệt trân trọng. Đây là một sự lan tỏa hết sức nhân văn, và mang lại nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi” - anh Hoàng Kiên bày tỏ