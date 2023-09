Lời cảm ơn từ gia đình anh Nguyễn Xuân Cường

Anh Nguyễn Xuân Cường: “Tôi không biết nói gì hơn lời cảm ơn”

Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Xuân Cường (47 tuổi, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) phóng viên Báo Dân Việt đã liên hệ, xác minh và viết bài kêu gọi hoàn cảnh gia đình anh.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Cường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con trai cả cháu Nguyễn Hà Bảo An (sinh 02/10/2011) không may bị tim bẩm sinh, năm 2012 đã được mổ tim thế nhưng tình trạng sức khỏe của em không hoàn toàn ổn định do gia đình chưa có điều kiện để thay van tim theo chỉ định của bác sĩ.

4 năm trước, vợ anh là chị Hà Thị Bích Liên (sinh 10/4/1990) đột nhiên phát hiện bị suy thận. Từ đó, chị phải lên Hà Nội chạy thận khi con gái út chỉ vừa được 3 tuổi. Cả đời người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận.

Lo chạy chữa bệnh tật cho cả 2 mẹ con, kinh tế của gia đình anh Cường đã túng lại càng thêm túng. Trong hoàn cảnh dường như không còn ánh sáng đó, anh Cường không hề bỏ cuộc, ngược lại anh càng cố gắng gấp bội để vợ và các con nhỏ có thể yên tâm hơn.

Ngày 17/7/2023, bài viết “Gánh nặng trên vai người chồng trẻ chăm vợ chạy thận và con trai bị bệnh tim” được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Chỉ trong vòng 1 tuần, anh Cường nhận được gần 40 triệu đồng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm trên cả nước. “Với nhiều người đó là số tiền bình thường, nhưng với gia đình chúng tôi đó là số tiền lớn, đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc túng quẫn nhất. Chính vì thế, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm".

Tuy nhiên, để chạm đến ước mơ vợ được ghép thận và con trai được mổ tim vẫn còn là chặng đường dài. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục kêu gọi sự đồng hành từ Bạn đọc để giúp ước mơ có một cuộc sống mạnh khỏe của gia đình anh Nguyễn Xuân Cường sớm trở thành hiện thực.

