Xây dựng khung chương trình đào tạo đại học về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

Hội thảo tham vấn "Kết quả khảo sát chương trình đào tạo bậc đại học về chất lượng và an toàn thực phẩm" được thực hiện bởi Công ty Alinea International với sự phối hợp của Đại học Guelph, Canada.

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VNUA.

Mục tiêu của hội thảo là tham vấn ý kiến của các nhà quản lý thuộc cơ quan quản lý nhà nước, giảng viên từ trường đại học, nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, lãnh đạo, nhân viên của doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế… về thực trạng đào tạo bậc đại học về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay, từ đó xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong ngành nông nghiệp nói chung và công nghệ thực phẩm nói riêng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNPTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Dự án SAFEGRO nêu rõ mục tiêu của dự án, đây là dự án tài trợ bằng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Canada hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Dự án không chỉ tác động, can thiệp để cải thiện hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, hình thành chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững.

TS. Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Dự án SAFEGRO phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VNUA.

TS. Nguyễn Như Tiệp nhấn mạnh, xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành/chuyên ngành quản lý/đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm hướng tới hội nhập quốc tế và đạt chuẩn quốc tế là điều cần thiết. Kết quả tham vấn ý kiến cho kết quả khảo sát hôm nay sẽ giúp các trường xây dựng được khung chương trình để đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phát biểu chào mừng hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, việc tổ chức hội thảo "Kết quả khảo sát chương trình đào tạo bậc đại học về chất lượng và an toàn thực phẩm" sẽ góp phần hưởng ứng "Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023" với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" và ngày An toàn Thực phẩm Thế giới (WFSD) lần thứ V sẽ được tổ chức vào ngày 07 tháng 6 năm 2023.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chào mừng hội thảo

GS.TS. Nguyễn Thị Lan cho biết, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu đào tạo chuyên ngành đào tạo Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm từ năm 2011, tuy nhiên, để tiếp tục cải tiến cũng như liên thông được chương trình, một số học phần giữa các trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi các đơn vị phải cùng nhau đánh giá được điểm mạnh, điểm tồn tại của chương trình, từ đó nhìn thấy những cơ hội, thách thức để tìm ra giải pháp phù hợp.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của nông nghiệp, thực phẩm và chất lượng, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn, hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến, thảo luận từ các đại biểu, giúp nhóm thực hiện dự án hoàn thiện khung chương trình và giúp đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 03 tham luận từ nhóm chuyên gia dự án tập trung ở các nội dung về kết quả đối sánh khung chương trình đào tạo ngành kỹ thuật công nghệ thực phẩm và an toàn thực phẩm thể hiện kết quả về số lượng tín chỉ cho ngành và cho từng khối kiến thức, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo cũng như phân tích SWOT, kết quả khảo sát đối với 69 đơn vị, cá nhân liên quan cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng/quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm và chương trình đào tạo quốc tế của Đại học Guelph, Canada về Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm và Quản lý chất lượng.

GS. Lawrence Goodridge (Đại học Guelph) giới thiệu chương trình đào tạo quốc tế Công nghệ thực phẩm, An toàn thực phẩm và Quản lý chất lượng. Ảnh: VNUA.

Bế mạc hội thảo, TS. Nguyễn Như Tiệp gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các diễn giả, nhà quản lý, các tổ chức, đại biểu tham dự đã có những ý kiến tham luận, đóng góp thiết thực, hữu ích cho hội thảo. Dựa trên các ý kiến này, nhóm thực hiện dự án sẽ tiếp thu và xây dựng khung chương trình chung nhưng vẫn có đặc thù riêng cho các trường để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất cho xã hội trong lĩnh vực này.



Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm từ năm 2009. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, Học viện đã đào tạo cho đất nước hàng vạn kỹ sư công nghệ thực phẩm. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp.

Theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại Học viện, sinh viên được học tập/hướng dẫn nghiên cứu bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, 100% giảng viên được đào tạo sau đại học tại các nước có nền khoa học tiên tiến như: Úc, Bỉ, Pháp, Áo, Hàn Quốc… Thông tin chi tiết về ngành Công nghệ thực phẩm: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nganh-cong-nghe-thuc-pham/ Website: www.vnua.edu.vn