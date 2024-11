Mục tiêu Nghị quyết là xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Trong đó, sẽ xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trong thành phố biển Cần Giờ.

Một tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp gắn xây dựng nông thôn mới ở huyện Cần Giờ. Ảnh: T.Đ

Xây dựng 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Để thực hiện mục tiêu, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn của TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các xã nông thôn mới. Triển khai kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Cần Giờ theo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, TP.HCM tổ chức thực hiện Quyết định số 530 của Thủ tưởng Chính phủ về việc công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo; triển khai có hiệu quả Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo sự đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp phát triển với Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, đưa Thạnh An trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và là xã đảo xanh, sạch, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tư 84 dự án nông thôn cho xây dựng nông thôn mới

Huyện Cần Giờ đang đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn xây dựng nông thôn mới. Ảnh. T.Đ

Vừa qua, tại HĐND huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của 84 dự án nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, UBND xã Bình Khánh chủ đầu tư 11 công trình với tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng; UBND xã An Thới Đông chủ đầu tư 12 công trình với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng; UBND xã Tam Thôn Hiệp chủ đầu tư 9 công trình với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng; UBND xã Lý Nhơn chủ đầu tư 21 công trình với tổng mức đầu tư hơn 78 tỷ đồng; UBND xã Long Hòa chủ đầu tư 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng; UBND xã Thạnh An chủ đầu tư 8 công trình với tổng mức đầu tư hơn 68 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ chủ đầu tư 9 công trình với tổng mức đầu tư hơn 166 tỷ đồng.