Xe điện an toàn ra sao?

Xe điện ít xảy ra cháy nổ hơn



Mới đây, Chevrolet đã phải thu hồi gần 142.000 chiếc Bolt EV (được sản xuất từ năm 2017-2022) vì "lỗi sản xuất hiếm gặp trong pin". Sự cố khiến dòng sản phẩm dễ bị bốc cháy, dấy lên lo ngại về tính an toàn của xe điện.

Tuy nhiên, trước khi thu hồi khoảng 51.000 xe ở đợt triệu hồi ban đầu, chỉ có 5 vụ cháy được báo cáo. Theo tính toán, cứ 10.000 chiếc Bolt EV thì có một xe có nguy cơ gặp hỏa hoạn, tức chiếm 0,01%. Do đó, đây không phải điều quá đáng lo lắng. Thực tế, có rất nhiều báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra rằng EV thực sự ít có khả năng bùng cháy hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE)

Theo báo cáo của Tesla, xe điện đến từ nhà sản xuất ít có nguy cơ bắt lửa hơn xe hơi truyền thống gần 11 lần. Cùng với đó, các nghiên cứu khác cũng đưa ra những con số bảo vệ cho tuyên bố trên.

Một báo cáo của tổ chức AutoinsuranceEZ xác nhận rằng rủi ro hỏa hoạn đối với xe điện thấp hơn nhiều so với với ICE. Theo nghiên cứu, cứ 100.000 phương tiện thì có 25,1 sự cố hỏa hoạn đến từ EV, trong khi đó số vụ hoả hoạn đến từ xe hơi truyền thống là 1.529 xe. Ngoài ra, dữ liệu còn bổ sung rằng trong số 100.000 phương tiện, lượng xe hybrid bị bốc cháy là 3.474.

Bảo vệ va chạm vượt trội

Các nền tảng EV không có nguồn gốc từ các mẫu xe động cơ đốt trong sử dụng kiến trúc rất khác với các phương tiện truyền thống.

Ở kiểu thiết kế này, nhà sản xuất sẽ đặt pin vào khung gầm của xe, lấp đầy khoảng trống giữa các trục. Nhờ đặc điểm thiết kế này, hệ thống truyền động được bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực từ hầu hết va chạm. Đồng thời, các đơn vị truyền động xe điện nhỏ hơn nhiều so với bất kỳ bộ nguồn nào của xe động cơ đốt.

Cùng với đó, pin EV nằm trong vỏ có độ bền cao, góp phần tăng thêm độ cứng cho nền tảng và giúp duy trì tính toàn vẹn của thân xe nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Do đó, những yếu tố trên đã cải thiện đáng kể mức độ an toàn cho người dùng xe điện. Sau khi trải qua các thử nghiệm va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), Audi e-tron và Tesla Model 3 đã giành được giải thưởng an toàn cao nhất mang tên 'Top Safety Pick +' vào năm 2021. Dù mất một vài điểm bởi đèn pha tiêu chuẩn kém, Ford Mustang Mach-E vẫn nhận được giải thưởng Top Safety Pick từ IIHS.

Cải thiện khả năng xử lý

Một lợi thế khác được tạo ra bởi một nền tảng ván trượt là pin nằm ở vị trí rất thấp, bên dưới khoang hành khách. Điều này làm giảm trọng tâm của xe và dẫn đến phân bổ trọng lượng lý tưởng 50/50 giữa cầu trước và cầu sau.

Đối với các EV sử dụng hai động cơ, thực tế cho thấy cả cầu trước và cầu sau mặc định sẽ tạo ra lực kéo với hệ dẫn động tất cả các bánh mà không cần thiết phải truyền lực nặng như trục truyền động và hộp số, giúp tăng cường thêm độ ổn định khi lái. Kết hợp với trọng tâm thấp, điều này có nghĩa là những chiếc xe điện chuyên dụng thường bám đường tốt cùng khả năng vào cua êm ái, ngay cả khi sử dụng những chiếc lốp không quá tốt.

Bằng chứng về luận điểm trên có thể được tìm thấy trong khả năng hoạt động chung của nhiều xe thuần điện tại bài Thử nghiệm Moose (một cơ chế chuyển làn kép được thiết kế để làm nổi bật sự ổn định của xe khi thay đổi hướng một cách khắc nghiệt). Hyundai Ioniq 5, Polestar 2 và Tesla Model Y đều vượt qua bài kiểm tra Moose một cách dễ dàng.

Vấn đề trọng lượng

Một trong những hạn chế của công nghệ xe điện là bộ pin rất nặng, làm giảm phạm vi hoạt động và hiệu suất của EV. Tuy nhiên, trọng lượng tăng thêm mang lại lợi thế trong các vụ va chạm giữa các phương tiện có kích thước tương tự nhưng khác công suất.

Nếu so sánh một chiếc EV với xe động cơ đốt có xếp hạng và thiết bị an toàn tương tự thì khi va chạm, chiếc EV sẽ gặp rủi ro ít hơn. Các định luật vật lý quy định rằng những chủ thể nặng hơn sẽ chịu lực gia tốc thấp hơn nếu xảy ra va chạm. Nguyên lý này sẽ giúp bảo vệ những hành khách ngồi trong xe điện.