Xe đưa rước cán tử vong học sinh lớp 3: Nhiều sở ngành và nhà trường họp làm rõ vụ việc

Xe đưa rước cán tử vong học sinh lớp 3

Chiều 9/2, liên quan vụ học sinh lớp 3/18, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị xe đưa rước cán tử vong, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai Lê Quang Bình; Phó Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai Đỗ Huy Khánh; lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa; Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Các sở ngành làm việc để làm rõ nội dung vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa rước cán tử vong. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi làm việc, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hà Huy Giáp cho biết, trước đó vào khoảng 12 giờ 15 ngày 8/2, xe ô tô mang biển số 60B- 043.93 do tài xế Lê Thanh Lâm (52 tuổi) chở 29 học sinh lớp 3/18 do cô H.T.N. làm giáo viên chủ nhiệm đi từ nhà cô đến trường.

Cùng thời điểm cô N. có đi kèm sau xe để giám sát học sinh. Khi xe đến cổng trường vào lúc 12 giờ 25, cô N. hướng dẫn học sinh xuống xe đi vào trong sân trường.

Do trong quá trình di chuyển xe, tài xế khuất tầm nhìn có va chạm vào em C. đang đứng trên vỉa hè, dẫn đến tử vong. Nhà trường cho biết, xe chở học sinh do giáo viên chủ nhiệm ký hợp đồng với Công ty vận tải Vinh Huy. Công ty này đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế thiếu quan sát. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai Đỗ Huy Khánh nói, sở thường xuyên có văn bản nhắc nhở các Phòng GD, các trường phải thuê những cơ sở vận tải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn giao thông trong việc đưa rước học sinh.



Hiệu trưởng hoặc người đại diện của nhà trường học chịu trách nhiệm trong việc quản lý xe đưa rước học sinh và đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường.

Giám đốc Sở GTVT Lê Quang Bình đề nghị ngành giáo dục cần tăng cường nhắc nhở về công tác đưa rước học sinh. Các trường phải đảm bảo đúng theo quy định về việc xe ô tô đưa rước.

Yêu cầu xe ô tô đưa rước học sinh phải có phụ xe đi kèm, khi xe dừng hẳn, đúng vị trí thì học sinh mới xuống và có người hướng dẫn các cháu vào trường an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi làm việc, thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn công an đã kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế và kết quả tài xế không có các chất kích thích này.

"Qua kiểm tra hiện trường bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế thiếu quan sát. Khi tài xế quay đầu xe thì xảy ra tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Cơ quan công an TP.Biên Hòa đang tiến hành các thủ tục để xem xét về việc khởi tố vụ án", Thượng tá Tuyến nói.

Được biết chiều cùng ngày đoàn lãnh đạo trên đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu C. Tại đây, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình cháu 5 triệu đồng.