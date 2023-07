Xe khách bị lật ở Khánh Hòa có 4 người Trung Quốc tử vong, có còn hạn đăng kiểm?

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe khách BKS 29B-405.83 trong vụ tai nạn được kiểm định lần gần nhất ngày 28/1/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 5013D và có hạn kiểm định đến hết ngày 27/7/2023.

Như vậy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách vẫn còn hạn đăng kiểm. Qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu phương tiện, chiếc xe này thuộc Công ty Cổ phần cho thuê xe Thăng Long (Hà Nội), số người cho phép chở tối đa 29 người.

Hiện trường xe biên kiểm soát 29B - 40583 mất lái lật làm 4 hành khách người Trung Quốc tử vong. Ảnh: CTV

Trong chiều tối ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xác minh là rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.



Tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc trong quá trình xử lý các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định pháp luật...

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước trong vụ tai nạn giao thông, phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới...