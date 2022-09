79 tuyến xe khách đi 15 tỉnh dời về bến xe mới

Mới đây Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT 15 tỉnh, thành đề nghị phối hợp thông báo, tuyên truyền việc di dời các tuyến xe khách giai đoạn 2 từ bến xe Miền Đông cũ sang bến xe Miền Đông mới.

Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh). Clip: Chinh Hoàng

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, bến hiện có 79 tuyến xe khách (với 120 hành trình tuyến) đang hoạt động tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) đi đến các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau sẽ dời sang bến xe mới cách đó 20 km từ ngày 11/10.





Sẽ có 79 nhà xe dời về bến xe Miền Đông mới từ ngày 11/10 (TP.Thủ Đức). Ảnh; Chinh Hoàng

Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức) là bến xe lớn nhất nước có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 740 tỷ đồng. Trước đó, từ tháng 10/2020, bến xe Miền Đông mới được đưa vào khai thác giai đoạn 1 với 22 tuyến từ Quảng Trị trở ra Bắc được di dời từ bến xe cũ qua.

Theo Sở GTVT TP.HCM, giai đoạn 3, hơn 60 tuyến còn lại ở bến cũ sẽ được dời qua khi bến xe Miền Đông mới hoạt động ổn định, kết nối đồng bộ giao thông xung quanh.