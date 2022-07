Xe không dán thẻ ETC không được lưu thông vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ thu phí tự động không dừng

Đến ngày 01/8/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty CP TASCO sẽ chính thức triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Kể từ ngày 01/8/2022, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc.

Số tiền tối thiểu chủ phương tiện/người tham gia giao thông cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán 1 lần cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông).

Chủ phương tiện lưu ý nạp tiền tương ứng với loại xe của mình. Ảnh: TA

Việc thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đáp ứng kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), nhằm đưa hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) vào các tuyến cao tốc do VEC vận hành.

Đồng thời, thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và hợp đồng được ký kết giữa VEC và TASCO.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: TA

Đại diện VEC cho biết: "Cao tốc Nội Bài – Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC".

"VEC đã triển khai thực hiện theo chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động trước ngày 01/8/2022", đại diện VEC cho hay.

Đại diện VEC cho biết, đến thời điểm này, VEC đã lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại.

Theo đánh giá của đại diện TASCO, hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống thu phí ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.