Cận cảnh cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thu phí tự động không dừng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thu phí tự động không dừng

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết: "Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai lắp đặt vận hành thu phí tự động không dừng tại 113 trạm/662 làn thu phí".

"Còn 16 trạm/98 làn thu phí không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai thu phí không dừng do có tính chất đặc thù (thời gian thu phí còn lại nhỏ hơn 3 năm, doanh thu thu phí quá thấp…)", Thứ trưởng Thọ cho hay.

Toàn cảnh trạm thu phí Cao Bồ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Thế Anh

Với 4 tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có chiều dài khoảng 490km với 140 làn thu phí cần lắp đặt ETC, Thứ trưởng Thọ cho hay, công tác lắp đặt ETC tại 4 tuyến cao tốc đều hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. VEC sẽ tổ chức thu phí tự động không dừng hoàn toàn kể từ ngày 1/8/2022.

Thứ trưởng Thọ đề nghị VEC và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí tự động không dừng một cách khoa học, công khai, minh bạch, an toàn thông tin hệ thống, kết nối liên thông trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Cho rằng trong quá trình thời gian đầu khai thác sẽ không tránh được lỗi, Thứ trưởng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, chủ đầu tư xử lý các tình huống quản lý vận hành, để đảm công tác chuyển sang thu phí hoàn toàn tự động không dừng được an toàn giao thông, thông suốt.

Trạm thu phí Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức thu phí tự động không dừng góp phần giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Thế Anh

"Thu phí ETC có nhiều mặt lợi ích như giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, tốc độ lưu thông, ETC còn công khai minh bạch trong hoạt động thu phí. Do đó, toàn bộ hệ thống cao tốc được xây dựng trong thời gian tới sẽ được nhân rộng và áp dụng thu phí không dừng" Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Tiếp tục triển khai thu phí tự động không dừng trên cao tốc do VEC quản lý

Theo ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC cho biết đến nay đơn vị đã hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống ETC tại tất cả các trạm thu phí tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 23h45 ngày 20/7 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 26/7 (sớm hơn từ 5-10 ngày theo yêu cầu của Chính phủ và rút ngắn từ 1-1,5 tháng so với hợp đồng).

Với 2 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai, VEC sẽ hoàn thành công tác lắp đặt vận hành thử nghiệm trước ngày 29/7/2022 và chính thức đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/8/2022 (rút ngắn được tiến độ khoảng 1 tháng so với hợp đồng và đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chính phủ).

Phương tiện đi qua làn thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí Cao Bồ. Ảnh: Thế Anh

"Như vậy, VEC đã thực hiện nghiêm và sẽ hoàn thành chỉ đạo của Chính phủ là đến ngày 1/8/2022, tất cả các trạm thu phí trên 4 tuyến cao tốc đều thực hiện thu phí theo hình thức hoàn toàn tự động không dừng" ông Quang nói.

Ông Quang cũng nhấn mạnh, VEC và đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC là Công ty VETC cũng đã chủ trì tổ chức diễn tập các tình huống xử lý sự cố, xây dựng các quy trình quản lý vận hành, để đảm công tác chuyển sang thu phí hoàn toàn tự động không dừng được an toàn, thông suốt.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tasco cho biết trong những ngày đầu vận hành, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ghi nhận những kết quả rất tích cực. Các phương tiện lưu thông qua làn ETC thuận lợi, nhanh chóng, thời gian qua trạm trung bình từ 6-12 giây/lượt/làn ETC.

"Sau tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tasco và VETC tiếp tục triển khai lắp đặt để đưa hệ thống thu phí tự động không dừng ETC các tuyến cao tốc còn lại của VEC đưa vào vận hành từ ngày 1/8," ông Minh cam kết.