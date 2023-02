Xe ô tô có một đèn lùi cần làm gì để không bị trượt đăng kiểm?

Trong thời gian vừa qua, nhiều chủ phương tiện chia sẻ những câu chuyện "dở khóc, dở cười" khi đi đăng kiểm xe ô tô để nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất nhưng không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Theo phản ánh của một số tài xế những dòng xe như hyunđai Kona, hyunđai Tucson 2022 máy dầu được thiết kế chỉ có một đèn lùi, dù xe nguyên bản vãn bị trượt đăng kiểm. Điều này khiến nhiều tài xế gặp rắc rối và bức xúc.

Điển hình như trường hợp của một lái xe ở TP Vinh, Nghệ An chia sẻ ngày 3/2 vừa qua, anh đưa xe Hyundai Kona đến một trạm đăng kiểm tại Nghệ An để kiểm định thì bị từ chối do sai phạm nhiều hạng mục, trong đó có lỗi xe đèn lùi bên lái không sáng.

Nhiều tài xế lo lăng xe được thiết kế 1 đèn lùi bị trượt đăng kiểm. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục đã nắm được thông tin phản ánh từ báo chí và dư luận về việc xe được thiết kế 1 đèn lùi bị trượt đăng kiểm.

Để xử lý những vướng mắc này, Cục Đăng kiểm đang tiến hành rà soát và sẽ có văn bản chấn chỉnh các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc về vấn đề này.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục đã giao Phòng Kiểm định xe cơ giới rà soát các trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An theo phản ảnh của một số tài xế. Tuy nhiên, Cục vẫn chưa vận được ý kiến từ đơn vị nào xác nhận sự việc.

Đề cập tới việc xe ô tô được nhà sản xuất thiết kế nguyên bản có 1 đèn lùi, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay: "Việc ô tô có thiết kế nguyên bản 1 đèn lùi không mới, thời gian qua vẫn được đăng kiểm bình thường".

"Nếu tình huống bị từ chối đăng kiểm như người dân phản ánh trên mạng xã hội là đúng, có thể do hiểu lầm hoặc sai sót cá nhân của một đăng kiểm viên", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẵn sàng nhận những phản ánh, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về các tình huống xảy ra trong quá trình kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm.

Quá trình đi đăng kiểm phương tiện, người dân có thể liên hệ về số đường dây nóng 0243.768.4706 của Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam để thông báo khi cần.

Trước đó, dư luận cũng đã xôn xao về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam có đề xuất một số nội dung cần sửa đổi trong việc thành lập trung tâm đăng kiểm; công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động kiểm định; kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới...

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng phương án để cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô cấp 3S, 4S của các nhà sản xuất ôtô chính hãng được thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới.

trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Cục chưa đề xuất và chưa có dự thảo phương án nào để cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô cấp 3S, 4S của các nhà sản xuất ôtô chính hãng được thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới".

"Thông tin này là chưa chính xác, hiện các phòng ban chuyên môn của Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu mô hình, kinh nghiệm của các nước và tổng hợp đưa ra ý kiến như thế thôi", lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm khẳng định: "Cục chưa chính thức đề xuất phương án này. Đây chỉ là tổng hợp lại mô hình, kinh nghiệm đăng kiểm của các nước để báo cáo Bộ".