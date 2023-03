Xe ôtô tróc sơn bị cấm đăng kiểm có đúng quy định?

Trong trường hợp việc bong tróc sơn được xác định là khiếm khuyết hư hỏng không quan trọng thì xe ô tô vẫn được đăng kiểm. Ảnh: Phương Minh.

Trả lời vấn đề này, luật sư Trần Thị Trâm (Công ty Luật TNHH Levina, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết - theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, khi tham gia giao thông, đường bộ, xe ôtô phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

Phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (kiểm định), được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Việc kiểm định phải được thực hiện theo đúng trình tự, nội dung, phương pháp. Một trong những nội dung kiểm tra là khung xe và các phần gắn với khung trong đó có thân vỏ, buồng lái và thùng hàng theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

Cũng theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, trong trường hợp có khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng là hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Do đó, xe cơ giới vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

Trường hợp xe có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông, xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Như vậy, trong trường hợp việc bong tróc sơn được xác định là khiếm khuyết hư hỏng không quan trọng thì xe ôtô vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

Trường hợp việc bong tróc sơn tới mức độ được xác định là khiếm khuyết hư hỏng quan trọng thì xe ôtô sẽ không được cấp giấy chứng nhận kiểm định và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.