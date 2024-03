Hơn 7.000 người tham gia giải chạy Đền Hùng Half Marathon 2024

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 180/SVHTTDL-QLDL về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và giải chạy Đền Hùng Half Marathon 2024.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: H.N

Theo đó, trong dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 và giải chạy Đền Hùng Half Marathon 2024 diễn ra từ ngày 6/4/2024 đến 7/4/2024, TP Việt Trì và các khu vực lân cận dự kiến đón khoảng trên 7.000 vận động viên, cổ động viên tham gia và lưu trú.

Nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ khách tham quan du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thị, thành quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch; hướng dẫn, đôn đốc các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khách hàng.

Chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo các điều kiện PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho khách du lịch. Quản lý nghiêm các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

"Xây dựng điểm nhấn check-in quảng bá du lịch tại điểm đến; đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh đến du khách. Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền các quy định tại khu, điểm du lịch, hướng dẫn nhân dân, du khách tự giác chấp hành, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh du lịch", công văn nêu rõ.

Lễ hội Đền Hùng 2024, Phú Thọ tạo điểm nhấn check-in quảng bá du lịch tại điểm đến; đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP đến du khách. Ảnh: H.N

Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Phú Thọ cũng đề nghị các cơ quan chức năng phục vụ, bố trí nhân viên hướng dẫn, thuyết minh du lịch, hỗ trợ du khách. Đảm bảo giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, thu gom xử lý rác thải kịp thời...

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, di sản văn hóa của địa phương, đặc biệt tuyên truyền các sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2024 trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và quảng bá trực quan tại các khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.

Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh.

Nghiêm cấm các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trái phép. Cam kết sử dụng phương tiện vận chuyển và cung cấp dịch vụ lữ hành đảm bảo chất lượng, uy tín, an toàn về tính mạng, tài sản của du khách.

Khuyến khích xây dựng chào bán các tour du lịch nội tỉnh phục vụ du khách và các vận động viện, cổ động viên tham gia giải chạy Đền Hùng Half Marathon 2024, tour du lịch gắn với tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024 để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch Phú Thọ...

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng 2024



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy nhấn mạnh, năm nay, các hoạt động phần hội gắn kết chặt chẽ với các quảng bá, xúc tiến du lịch, trong đó, điểm nhấn là Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Qua đó, nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên du lịch ở Phú Thọ.



Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao vào tối ngày 17/4 (tức mùng 9/3 âm lịch) tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024. Ảnh: H.N

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, phần lễ gồm: Lễ Giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 14/4 (ngày 6/3 âm lịch); Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 18/4 (ngày 10/3 âm lịch); Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị, thành trong tỉnh từ ngày 9-18/4 (từ 1-10/3 âm lịch).



Ngoài ra, cũng trong dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động khác như Trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, sách báo, tư liệu ảnh tại Thư viện tỉnh Phú Thọ (thành phố Việt Trì), Bảo tàng Hùng Vương (Khu di tích lịch sử Đền Hùng); Chương trình âm nhạc đường phố "Việt Trì Livemusic" tại Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì; Hội trại văn hóa và trưng bày sản phẩm đặc trưng; Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ; đánh trống đồng, đâm đuống tại Nhà công quán tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bên cạnh đó còn có một số hoạt động khác được tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất du khách và đồng bào cả nước khi hành hương về đất Tổ như trình diễn hát Xoan làng cổ tại các phường Xoan gốc An Thái, đình Thét, miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô (thành phố Việt Trì); Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh cúp Hùng Vương; Hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP; Hội thi bơi chải mở rộng tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đặc biệt là Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch)…