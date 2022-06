Xem trực tiếp chung kết Pháp Mở rộng 2022 trên kênh nào?

Roland Garros (Pháp Mở rộng) là giải Grand Slam thứ hai trong năm, sau Úc Mở rộng, được tổ chức trên mặt sân đất nện. Hôm 22/5 vừa qua, giải đã chính thức khởi tranh.

Hiện tại, sau gần 2 tuần thi đấu, vòng bán kết 2 nội dung đơn Roland Garros 2022 đã hoàn thành xong. Theo đó, 2 tay vợt xuất sắc nhất ở mỗi nội dung đã được xác định.

Theo lịch trình được BTC công bố, trận chung kết nội dung đơn nữ sẽ diễn ra trước. Vào lúc 20h00 tối nay 4/6, Iga Swiatek sẽ chạm trán Daria Kasatkina để cạnh tranh chức vô địch.

Swiatek đang được đánh giá cao hơn đối thủ khi có phong độ hủy diệt thời gian qua. Cụ thể, sau Úc Mở rộng, cô đã vô địch cả 5 giải đấu WTA liên tiếp mình tham dự. Đáng chú ý, tay vợt người Ba Lan còn san bằng thành tích 34 trận thắng của Serena Williams.

Sau đó 1 ngày, trận chung kết đơn nam sẽ diễn ra. Cụ thể, Rafael Nadal và Casper Ruud sẽ chạm trán nhau vào lúc 20h00 tối 5/6. Đây là lần thứ 14 Nadal giành vé vào chơi chung kết Pháp Mở rộng và tất nhiên được đánh giá cao hơn đối thủ. Ở tứ kết và bán kết, anh đã vượt qua Novak Djokovic và Alexander Zverev (bỏ cuộc).

Tại Việt Nam VTVcab là đơn vị sở hữu bản quyền giải Roland Garros trong 5 năm liêp tiếp (2022 - 2026) trên hệ thống các kênh thể thao ON Sports News, ON Sports HD, ứng dụng ON, ON Sports TV.

Lịch thi đấu chung kế Pháp mở rộng 2022 - chung kết đơn nữ

* 20h00, 4/6: Iga Swiatek vs Cori Gauff

Lịch thi đấu chung kết Pháp mở rộng 2022 - chung kết đơn nam

* 20h00, 5/6: Rafael Nadal vs Casper Ruud

* Các trận đấu có thể thay đổi giờ tùy vào trận trước đó