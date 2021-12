Xem xét dừng hoạt động vui chơi dịp Noel, Tết 2022 tại quận có Nhà thờ Lớn Hà Nội

Liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành công văn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng.

Xem xét dừng hoạt động vui chơi dịp Noel, Tết 2022

Cụ thể, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn để kịp thời điểu chỉnh bổ sung, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo theo diễn biến dịch và chỉ đạo của T.Ư và TP.

Cùng với đó, căn cứ cấp độ dịch để kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhất là trong dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu các phường căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong ảnh: Nhà hát lớn Hà Nội được trang trí trước ngày diễn ra lễ Giáng sinh. Ảnh: Hoàng Anh.

Phòng Y tế quận phải thường xuyên cập nhật, phân loại cấp độ dịch tại TP và quận; chủ động đề xuất các yêu cầu, điều kiện an toàn về phòng, chống dịch trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại các cơ sở tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn quận.

Phối hợp UBND các phường đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo xây dựng Kế hoạch/Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trung tâm Y tế quận có nhiệm vụ khoanh vùng, truy vết, không để dịch lây lan rộng; tổ chức, quản lý điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà; thành lập trạm y tế lưu động, lập chốt kiểm soát trong các dịp lễ tết.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm giao công an quận phân luồng giao thông từ xa xung quanh khu vực trọng điểm về tôn giáo, không để xảy ra ùn tắc.

Đồng thời, nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời những hoạt động liên quan đến khủng bố; những hoạt động tôn giáo trái pháp luật; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, các hàng quán vỉa hè; kiểm tra, giải tỏa triệt để các điểm trông giữ xe tự phát, trái phép trong các khu vực trọng điểm trên địa bàn quận.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, tránh ùn tắc tại trước cửa Nhà thờ Lớn (phường Hàng Trống, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Ảnh: Công Thọ.

Cấm các phương tiện và hạn chế người dân ra vào khu vực Nhà thờ Lớn dịp lễ Giáng sinh

Chiều 22/12, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Đại diện Công an phường Hàng Trống cho biết, từ 17 giờ 30 phút ngày 24/12, các tuyến phố dẫn vào Nhà Thờ Lớn như Ấu Triệu, Nhà Chung, Nhà Thờ... sẽ cấm các phương tiện ra vào khu vực này.

Bên cạnh đó, những người dân được phép ra vào khu vực gồm: Người cư trú trong khu vực; Người nhận được Giấy mời từ phía Nhà thờ Lớn và Lực lượng an ninh bảo vệ khu vực đêm Noel.

Mục đích của việc này là nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, tránh lập lại "kịch bản" như dịp Lễ Trung Thu trong Tháng 8 vừa qua.

Liên quan đến việc này, Thượng tá Vũ Văn Huế, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã có phương án bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Hiện tại có 4 cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được Công an quận triển khai các tình huống bảo vệ, chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, người dân đi lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát lượng người nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người dịp lễ Giáng sinh và Tết Mới đây Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố;

"Căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới... Hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch Covid-19, hoàn thành chậm nhất trong ngày 20/12/2021", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ. Trước đó, sau khi TP công bố cấp độ dịch, 5 phường của quận Hoàn Kiếm là: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông, được đánh giá cấp độ 3 (vùng cam) đã được quận thông báo dừng các hoạt động không thiết yếu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về từ 12h ngày 19/12.