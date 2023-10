Xem xét rút ngắn thời gian điều tra, truy tố vụ bắt cóc trẻ em ở Long An

Chiều 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, sau 4 ngày khởi tố, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, căn cứ vào tính chất vụ việc, lời khai bị hại cùng một số người có liên quan, cơ bản đã rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT đang làm rõ thêm, nếu đủ cơ sở chứng minh chỉ có một mình đối tượng thực hiện, tới đây sẽ rút ngắn thời gian điều tra, đề nghị truy tố và nhanh chóng đưa ra xét xử.

Nghi can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bắt cóc tống tiền với khả năng thực hiện một mình. Ảnh: CACC

Một điều tra viên công an tỉnh nói rõ thêm, việc rút ngắn thời gian tố tụng được áp dụng đối với những vụ án về tội phạm ít nghiêm trọng. Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ phù hợp, người phạm tội bị bắt quả tang hoặc người phạm tội tự thú và có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng... tất cả sẽ giúp việc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời song vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự và quyền lợi hợp pháp của người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tin nhắn của Nguyễn Thanh Sơn cho cha ruột cháu M.C (3 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An) yêu cầu chuyển tiền. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, cơ quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử được phép rút ngắn thời gian, đơn giản hóa một số các thủ tục, cách thức tố tụng để giải quyết nhanh chóng vụ án, nhưng vẫn đạt được mục đích là "chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội".

Bên cạnh đó, thủ tục tuy được rút gọn nhưng vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản như: nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa, đảm bảo pháp chế, bảo vệ quyền con người.

Từ khi bị bắt đến ngày khởi tố, tạm giam, nghi can Sơn khai nhận khá thành khẩn, diễn biến quá trình gây án phù hợp với tài liệu thu thập của công an. Số tiền nhận từ vợ chồng anh L.T.T (32 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An) cha mẹ của cháu L.M.C (3 tuổi) bị bắt cóc, sau đó chuyển khoản trả nợ cho 12 cá nhân 337 triệu đồng đúng như chứng cứ thể hiện.

Công an tỉnh Long An chia vui cùng vợ chồng anh L.T.T (ngụ phường 2, TP.Tân An) cha cháu M.C bị bắt cóc. Ảnh: Thiên Long

"Nếu không có đồng phạm, mục đích bắt cóc chỉ để tống tiền trả nợ xem như cơ bản đã làm rõ. Vụ án có thể rút gọn để kết luận điều tra đề nghị truy tố", một công an tỉnh cho biết.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP.Tân An, bé gái.M.C ( 3 tuổi), ngụ ở phường 2, TP.Tân An đã bị một người đàn ông rước lên ô tô du lịch về rồi chở đi luôn lên Thảo Cầm Viên (TP.HCM).

Đối tượng thực hiện là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), cũng là bạn của cha mẹ nạn nhân. Sau đó, đối tượng liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé, yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Cha mẹ cháu M.C đã chuyển tổng cộng 18 lần 975 triệu đồng qua tài khoản của Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng sau đó chuyển trả nợ cho 12 người hết 337 triệu đồng.

Đến 21h30, nghi phạm Sơn đi trên ô tô khách lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt. Cháu gái M.C bị đối tượng đưa vào một khách sạn ở TP.Thủ Đức (TPHCM) và để lại đó, công an có mặt đưa nạn nhân trở về an toàn.