Gia đình nạn nhân có con bị bắt cóc tống tiền nhận lại 975 triệu đồng tiền chuộc

Trưa 5/10, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An - Đại tá Phạm Thanh Tâm gặp và chúc mừng vợ chồng anh L.T.T (32 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An) đã có niềm vui bên con gái sau nhiều giờ lo lắng, hồi hộp. Đồng thời, ông Tâm trực tiếp bàn giao số tiền 975 triệu đồng trước đó gia đình buộc phải chuyển cho đối tượng bắt cóc theo yêu cầu.

Công an tỉnh Long An trao tận tay số tiền 975 trieju đồng cho vợ chồng anh chị L.T.T (32 tuổi, ngụ phường 2, TP.Tân An) cha mẹ cháu bé bị bắt cóc tống tiền. Ảnh: Thiên Long

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An - Thượng tá Trần Bình Trọng kể lại, sau khi đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bắt cóc cháu L.M.C (3 tuổi, con vợ chồng anh T) liền gửi tin nhắn qua Zalo kèm tài khoản ngân hàng với lời nhắn yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng để chuộc con gái.

"Nếu không thực hiện hoặc báo công an sẽ giết chết cháu bé ngay lập tức", đối tượng đe dọa.

Không thể làm khác, cha của cháu bé đã chuyển khoản cho đối tượng 975 triệu đồng, sau đó bí mật báo cho cảnh sát hình sự.

Vợ chồng anh L.T.T (32 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An) hạnh phúc bên con gái. Ảnh: Thiên Long

Sau 6 giờ bắt cóc bé gái và di chuyển liên tục đoạn đường dài, khoảng 21 giờ 20, lực lượng công an 3 tỉnh phối hợp Cục cảnh sát hình sự bắt nghi phạm trên xe khách đoạn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Qua 3 ngày điều tra, đối tượng khai nhận mắc nợ nhiều người do cờ bạc không thể khắc phục được. Khi nhận số tiền 975 triệu đồng, đối tượng chuyển khoản trả nợ cho 12 người 337 triệu đồng. Qua xác định của công an, sau khi bị bắt, trong tài khoản của đối tượng vẫn còn 652 triệu đồng.

Ngày 4/10, Công an Long An đã mời những người này lên thông báo số tiền nhận chuyển khoản từ đối tượng Sơn là do phạm tội mà có nên yêu cầu trả lại.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi lại toàn bộ số tiền này để trao trả lại cho gia đình bị hại.