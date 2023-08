Lãnh đạo phong trào Năm Sao theo chủ nghĩa dân túy Ý Giuseppe Conte phát biểu trước giới truyền thông vào ngày 20/10/ 2022 tại Rome. Ảnh AFP

Cựu Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói rằng, những nỗ lực của NATO nhằm đánh bại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine đã hoàn toàn không đạt được mục đích khi Moscow tiếp tục đứng vững trước các cuộc phản công đang chùn bước của Kiev và các lệnh trừng phạt của phương Tây.



Viết trên Facebook, ông Conte lưu ý rằng một năm rưỡi xung đột giữa Moscow và Kiev đã cho thấy rằng đã đến lúc “gác lại những đánh giá lạc quan thái quá bởi sự tuyên truyền chói tai của phương Tây".

Ông Conte cho biết, chiến lược của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho đến nay vẫn xoay quanh viện trợ quân sự khổng lồ cho Kiev và “logic leo thang”, với hi vọng khiến Nga sụp đổ đã thất bại. Ông nhắc lại rằng Ukraine chưa bao giờ đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi Bakhmut, một thành trì then chốt của Donbass mà Nga chiếm được hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Cựu thủ tướng nhấn mạnh: “Không có sự tan rã của các cơ quan quân sự và bán quân sự của Nga, không có sự rút lui nào do cuộc phản công của Ukraine”, ông đồng thời nói thêm rằng hy vọng của phương Tây về tình trạng hỗn loạn chính trị trong nước ở nước này cũng không thành hiện thực.

Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt do phương Tây áp đặt đối với Nga “không làm nước này phá sản hay làm tê liệt nền kinh tế của nước này”, ông Conte tiếp tục, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu lâu nay là cô lập Moscow “chưa bao giờ đạt được”.

Để nhấn mạnh quan điểm của mình, chính trị gia này đã chỉ ra hội nghị thượng đỉnh BRICS gần đây – Nga là thành viên – đã kết thúc với sự mở rộng chưa từng có của nhóm.

Ngoài ra, ông Conte còn tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine “đã bộc lộ sự bất lực của EU trong việc phát triển một chiến lược chung hiệu quả và thể hiện sự lãnh đạo kinh tế và chính trị tự trị”. Thay vào đó, nó lại trở thành một dấu hiệu khác cho thấy khối này đang khuất phục trước Mỹ.

Bình luận của Conte được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine không giành được lợi thế đáng kể nào dù đã trải qua hơn hai tháng giao tranh. Theo Moscow, Kiev đã mất hơn 43.000 quân nhân và gần 5.000 thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu chiến dịch đẩy lùi.

Cựu thủ tướng Ý Conte giữ chức vụ từ năm 2018 đến năm 2021, trước đây đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình giữa các bên tham chiến ở Ukraine đồng thời phản đối việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, cảnh báo về khả năng leo thang.