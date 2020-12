Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Luật sư nói bị cáo Đinh Ngọc Hệ phạm tội trốn thuế

Bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn Luật sư TP.HCM), phản biện: “Tôi không đồng ý với quan điểm truy tố tại Cáo trạng của Viện KSND Tối cao và bản luận tội của kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa rằng bị cáo Hệ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Cấu thành tội lừa đảo là phải có hành vi gian dối nhằm làm cho người chủ sở hữu tài sản lầm tưởng mà đưa tài sản của họ cho người gian dối. Như vậy, tài sản phải là tài sản hiện hữu, bên gian dối phải chiếm đoạt ngay tài sản mà bên bị gian dối trao. Cáo trạng cho rằng, bị cáo Hệ chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước nhưng không xác định rõ đây có phải là tài sản nhà nước hay không và được xác lập quyền sở hữu khi nào?", luật sư Trang phân tích.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại tòa. Ảnh: Quang Phương.

Luật sư Trang trình bày tiếp: Theo kết quả điều tra, quyền thu phí được định giá là hơn 2.004 tỷ đồng chứ không hề có tài sản nào là quyền thu phí thu được có giá trị 725 tỷ đồng. "Đề nghị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại vụ án chứng minh tài sản bị thiệt hại tại vụ án này là quyền thu phí hay là số tiền hơn 725 tỷ đồng", luật sư Trang trình hỏi.

Theo luật sư Trang, nếu xác định thiệt hại của vụ án là hơn 725 tỷ đồng do bị cáo Hệ gian dối can thiệp phần mềm từ thu phí thì rõ ràng, hành vi gian dối này xảy ra sau khi đã có hợp đồng mua quyền thu phí. Số tiền này chỉ là doanh thu. Công ty Yên Khánh đã có hành vi can thiệp phần mềm để giảm doanh thu. "Hành vi này là trái pháp luật, nhưng hậu quả thiệt hại này là nhân quả trong hành vi dùng công nghệ để trốn thuế, tương ứng với tội trốn thuế chứ không phải tội lừa đảo", luật sư Trang nêu ý kiến.

Đồng ý kiến với luật sư Trang, luật sư Đặng Thị Thanh Xuân (Đoàn Luật TP.Hà Nội) đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

Trong khi đó, bào chữa cho các bị cáo còn lại trong nhóm của bị cáo Hệ, các luật sư cho rằng Viện KSND đã kết tội các bị cáo không đúng. Luật sư Lê Thị Bích Chi (Đoàn luật sư TP.HCM), bào chữa cho bị cáo Hoàng Tô Hạnh Vân (nguyên Phó Giám đốc Công ty Xuân Phi), cho rằng: Việc Viện KSND quy kết bị cáo Vân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là chưa đúng với hành vi của bị cáo.

Luật sư Chi phân tích: Bị cáo Vân không giúp sức cho bị cáo Hệ chiếm đoạt tài sản. Người được xem là chủ mưu là bị cáo Đinh Ngọc Hệ không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi số tiền 725 tỷ là tiền của Công ty Yên Khánh chứ không phải tiền nhà nước. Vì thế, bị cáo Vân không phạm tội trên. Bị cáo Vân viết phần mềm khi không biết mục đích là Công ty Yên Khánh dùng để che giấu doanh thu. Hồ sơ vụ án không có chứng cứ chứng minh số tiền 725 tỷ là tài sản nhà nước, truy tố bị cáo Vân như vậy là không đúng.

"Bị cáo Vân thực hiện hành vi một cách bị động. Bị cáo không biết mục đích của phần mềm này làm gì? Bị cáo Vân là người làm công ăn lương, viết phần mềm từ sự chỉ đạo. Bị cáo Vân không được hưởng lợi từ việc viết phần mềm. Hình phạt từ 4 – 5 năm tù là không cần thiết. Cần xem xét lại hành vi của bị cáo để đưa ra đúng tội", luật sư Chi trình bày.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa tại tòa - Ảnh: Quang Phương chụp qua màn hình ti vi.

Tương tự, luật sư Trần Thị Kiều Hạnh (Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho bị cáo Tạ Đức Minh, nguyên thủ quỹ Công ty Yên Khánh) cũng cho rằng: Bị cáo Minh hoàn toàn không thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Minh thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên với tư cách là người làm công ăn lương.

Luật sư Hà Thế Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình): Bị cáo Diệt là người làm thuê và thực hiện một số hành vi theo chỉ đạo của bị cáo Hệ. Trong vụ án này, bị cáo Diệt thực hiện hành vi một cách bị động, bị điều tiết bởi ông chủ. Bị cáo Diệt có hành vi phạm tội nhưng không phải tham gia toàn bộ hành vi phạm tội với vai trò tích cực nhất mà chỉ là thứ yếu. Mức án đến 11 năm tù đối với bị cáo Diệt là quá nghiêm khắc.

Luật sư Nguyễn Thanh Long (Đoàn Luật sư TP.HCM), bào chữa cho bị cáo Tô Phước Hùng (nguyên kế toán trưởng Công ty Yên Khánh) cho rằng: Cáo trạng quy buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Hùng là khiên cưỡng bởi không ai chiếm đoạt tiền từ chính mình. Bị cáo Hùng là người làm công ăn lương, không hưởng lợi, nhận chỉ đạo từ cấp trên, trong quan hệ lao động là giữa cấp dưới với cấp trên.

Trình bày trước HĐXX, các bị cáo là cấp dưới của Đinh Ngọc Hệ đều cho rằng cáo trạng buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là không đúng và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra những mức án thấp nhất có thể, giúp họ sớm về đoàn tụ cùng gia đình.