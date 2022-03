Xét xử tổng giám đốc khu du lịch huy động 160 tỷ đồng của 816 người dân theo kiểu đa cấp

Sáng nay (9/3), TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử sở thẩm đối với bị cáo Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng Giám đốc khu du lịch Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Thanh Long và các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Các đồng phạm gồm Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).

Theo ghi nhận của phóng viên, có gần 1.000 người là các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan được TAND tỉnh Hậu Giang triệu tập. Do người dự phiên xử quá đông nên trong phần thủ tục, thư ký tòa mất hơn một giờ để thông qua danh sách những người được triệu tập. Ngành chức năng đã đưa lực lượng công an đến đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.

Có gần 1.000 người là các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan được TAND tỉnh Hậu Giang triệu tập. Ảnh: CTV

TAND tỉnh Hậu Giang bố trí mái che ở phía trước phòng xét xử để các bị hại theo dõi. Ảnh: CTV

Theo nội dung trong cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng Võ Thanh Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án, để huy động vốn theo phương thức đa cấp qua các hình thức như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần Công ty Cao Thắng, bán vé ITO, hợp đồng đại lý bán vé du lịch...

Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước số tiền gần 160 tỷ đồng.

Trong đó, Võ Thanh Long là người chủ mưu và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Các bị cáo còn lại đã giúp cho Võ Thanh Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23/3.