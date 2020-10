Xiaomi soán ngôi Apple, trở thành nhà sản xuất smartphone số 3 thế giới

Theo dữ liệu thu thập được từ Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker của IDC, Apple đã xuất xưởng khoảng 41,6 triệu chiếc iPhone trong quý 3/2020. Con số này giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái và mang lại cho công ty 11,8% thị phần, rơi từ vị trí thứ ba xuống thứ tư.

Báo cáo cho biết: “Sự sụt giảm này đã được dự kiến mà chủ yếu là do sự chậm trễ trong việc ra mắt dòng iPhone 12 mới, thường vào quý 3. Dù vậy, dòng iPhone 11 đã làm rất tốt khi đóng góp phần lớn doanh số của Apple, tiếp theo là iPhone SE”.

Samsung giành lại ngôi vị nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới với 80,4 triệu chiếc được xuất xưởng và 22,7% thị phần. Huawei đứng thứ hai với 51,9 triệu smartphone xuất xưởng và 14,7% thị phần, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Xiaomi thay thế Apple ở vị trí thứ ba với 46,5 triệu smartphone xuất xưởng, tăng 42% so với năm ngoái. Vivo lọt vào top 5 khi xuất xưởng 31,5 triệu smartphone, chiếm 8,9% thị phần.

Nhìn chung, các nhà sản xuất điện thoại đã xuất xưởng ước tính khoảng 353,6 triệu smartphone trong quý 3, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tốt hơn so với dự báo ban đầu của IDC khi dự đoán thị trường bị thu hẹp 9% do đại dịch Covid-19.

Cần lưu ý rằng các công ty như IDC không có cái nhìn sâu sắc về chuỗi cung ứng hoặc chuỗi bán lẻ của Apple và đưa ra các ước tính dựa trên nghiên cứu độc lập. Trong quá khứ, những phương pháp luận và kết quả của các công ty nghiên cứu thị trường đã bị đưa ra nghi vấn khi nhiều lãnh đạo Apple bác bỏ dữ liệu khi cho biết phần lớn không chính xác.

Được biết, trong báo cáo tài chính mới đây, Apple ghi nhận sự sụt giảm 21% về doanh thu iPhone, với một phần nguyên nhân do doanh số bán iPhone 12 chậm. Mặc dù thu nhập từ iPhone giảm nhưng Apple đã công bố mức thu nhập kỷ lục 64,7 tỷ USD nhờ doanh thu Mac và Dịch vụ cao hơn dự kiến. Ngoài iPhone, tất cả các mảng phần cứng của công ty đều tăng trưởng trong khoảng thời gian ba tháng quý 3, mà nguyên nhân bắt nguồn từ xu hướng làm việc tại nhà và học tập từ xa.