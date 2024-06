Xử lý, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND TP.

Mới đây, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng cùng Tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Đình tổ chức kiểm tra tiến độ khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC theo các giải pháp trước mắt đối loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã thực tế tại 3 cơ sở ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (số 01A và số 07 ngách 125/71 Bùi Xương Trạch của bà Trần Thị Bình và số 3 ngách 271/3 Bùi Xương Trạch của ông Nguyễn Đình Dũng) để kiểm tra.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp hướng dẫn người thuê trọ những giải pháp về PCCC & CNCH thực tế tại cơ sở.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu và các hộ dân sinh sống tại các cơ sở để khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp cấp bách, trước mắt về PCCC.

Đồng thời, yêu cầu Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo công an phường tham mưu UBND phường Khương Đình trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện; cương quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cũng đề nghị Công an quận Thanh Xuân tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan (Công ty điện lực, Công ty nước sạch,…) để có biện pháp xử lý trước mắt, kịp thời đối với những cơ sở còn tồn tại, vi phạm về PCCC.