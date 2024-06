Doanh nghiệp xây dựng trái phép tiếp tục bị phạt vì chưa có giấy phép PCCC ở Long An

Trưa 20/6, thông tin từ UBND Long An, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM DV thi công xây dựng cầu đường Hồng An do ông Lâm Tấn Kiệt (49 tuổi, làm chủ, ngụ phường 13, quận 11, TP.HCM) với mức phạt 90 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính, đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Công trình được xác định xây dựng trái phép, tiếp tục bị xử lý về thẩm định thiết kế PCCC. Ảnh: Thiên Long

Địa điểm xảy ra tại Chi nhánh của doanh nghiệp tọa lạc thửa đất số 4277, tờ bản đồ số 4, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (Long An).

Trước đó, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước Đào Hữu Tấn đã tiếp tục chỉ đạo UBND xã Long Hựu Đông phối hợp cùng các ngành làm việc, yêu cầu ông Lâm Tấn Kiệt (49 tuổi, chủ doanh nghiệp) khắc phục ngay hậu quả.

Quyết định còn nêu rõ, trường hợp Công ty TNHH TM DV Hồng An không chấp hành, UBND huyện giao UBND xã chủ trì phối hợp phòng TN&MT huyện tham mưu UBND Cần Đước ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định số 131/QĐ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, quyết định 827/QĐ.XPHC ngày 9/11/2022 vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, hiện trạng xây dựng của công ty này vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí đắc địa ven sông. Khi có quyết định phạt vi phạm lần đầu, công trình còn đang thi công, sau đó đã hoàn thành đưa máy móc thiết bị vào chờ hoạt động.

Đầu năm 2024, doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm, đồng thời nhận quyết định phạt lần 2 nhưng cho đến nay vẫn chưa chấp hành.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Long An còn xử phạt 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH B.I.L.Y tọa lạc ấp 6, quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa số tiền 90 triệu đồng; Công ty TNHH TM SX nhựa EPS Tín Thành địa chỉ ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức 80 triệu đồng cùng hành vi "Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC".