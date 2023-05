Xử lý "đúng người đúng tội" vụ nguyên Bí thư tại Bình Định, giả chữ ký "ôm" 138ha đất rừng phòng hộ

Vụ việc nhạy cảm, cần đánh giá thấu đáo

Ngày 13/5, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm hoàn thành việc xác minh ban đầu đối với vụ việc hơn 138ha đất rừng phòng hộ, được giao cho gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim, hồ sơ do Thanh tra tỉnh chuyển sang.

"Hiện tại, chúng tôi đang bàn với Viện kiểm sát, để xem cơ quan này có yêu cầu điều tra thêm vấn đề gì nữa không? Sau đó với những thông tin thu thập được, sẽ họp liên ngành để cùng đánh giá. Vụ việc này nhạy cảm nên phải đánh giá kỹ, thấu đáo trong quá trình điều tra, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật", vị này cho hay.

Lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra cũng nói rằng, đã xác định được việc giao đất rừng là sai. Điểm chung của vụ việc là giao đất, giao rừng không đúng đối tượng.

Liên quan đến trách nhiệm nhiều cán bộ "từ cấp dưới lên cấp trên" và phía công an đang xem xét, hậu quả cụ thể của việc giao rừng này.

Phải tính đến 2 vấn đề, nếu giao rừng phòng hộ nhưng làm sai chức năng rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng về rừng hoặc làm cho rừng tốt hơn, việc này sẽ hết sức cân nhắc.

Công an, Viện kiểm sát sẽ họp bàn để thống nhất, nếu có dấu hiệu tội phạm, phải xin ý kiến từ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định, để thực hiện các bước tiếp theo. Bởi, vụ việc liên quan đến tình hình chính trị tại địa phương.

Hiện trạng đất rừng của gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim. Ảnh: DT

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng nói rằng, hiện nay, vụ việc trên đang được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi.

Phía lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, cũng đang chờ đợi kết luận điều tra của công an.

Vụ việc được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban, đang chỉ đạo rất sát. Vì vậy, sẽ không có việc bao che, xử lý đúng người, đúng tội.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: chị ruột, 3 cháu ruột và con trai (có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và 2 con trai).

Trong tổng số 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim, riêng 2 hộ ông Kim (85ha) và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn (30ha), Nguyễn Đình Ngân (23,4ha).

Vụ việc sai phạm bị phát hiện, thanh tra buộc thu hồi toàn bộ diện tích 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Kim.

Điều tra gói thầu sai phạm gây thiệt hại ngân sách gần 5 tỷ đồng

Ngoài vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Định cũng đang điều tra 1 gói thầu thuộc dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài do UBND TP.Quy Nhơn làm chủ đầu tư xảy ra sai phạm, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng, do Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến.

Vụ việc này đã được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và hiện đang chờ kết quả giám định, từ cơ quan giám định của Bộ Xây dựng.

"Cơ quan giám định của Bộ Xây dựng đã vào Bình Định khảo sát, giám định và chúng tôi đang chờ kết quả giám định", lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra nói.

Tuyến đường ở TP.Quy Nhơn đang bị điều tra. Ảnh: DT.

Kết luận của thanh tra cho thấy, gói thầu Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài có sai phạm, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng. Số tiền này, ngay khi thanh tra vào cuộc, đã được cơ quan có trách nhiệm thu hồi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng đã triển khai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam - trách nhiệm người đứng đầu, sau khi có kết luận thanh tra về gói thầu trên.