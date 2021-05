Xử lý thế nào người mạo danh Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lô hàng "khủng" qua đường hàng không

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, cơ quan báo chí đưa tin lô hàng "khủng" nêu trên dù là hàng hoá với số lượng lớn, nhưng lại được ưu tiên đưa ra băng chuyền theo đường hành lý ký gửi của hành khách, khiến hành khách phải đợi rất lâu mới lấy được hành lý.

Đây là băng chuyền ở Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), phục vụ chuyến bay VN 7211 của hãng hàng không Vietnam Airlines.



Điều đặc biệt, hàng chục kiện hàng được đóng trong vỏ các hộp rượu ngoại, bên ngoài dán giấy A4 màu trắng, ghi "Bộ trưởng Bộ ...", người nhận Mr Manh, số điện thoại 0989.464.xxx, trên băng chuyền sân bay.



Liên quan tới vụ việc này, đại diện Bộ GTVT khẳng định: "Lô hàng trên không phải là của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Người gửi lô hàng "mạo danh" Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng Văn phòng Bộ GTVT".

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, số lượng hàng hoá nêu trên bao gồm hàng hộp rượu vang, bánh cốm, chè… Bộ GTVT vẫn đang tiếp tục xác minh, xem ngoài động cơ đó có động cơ gì không?

Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng Luật sư Trung Hoà, (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS) đã bổ sung quy định về "quyền về đời sống riêng tư" bên cạnh các nội dung về "bí mật cá nhân" và "bí mật gia đình" vốn đã được quy định trong Bộ luật dân sự năm 1995 và 2005 trước đó.

Chính vì vậy, việc Dũng sử dụng tên, thông tin cá nhân bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có dấu hiệu của việc xâm phạm các quyền của người khác.

Cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ, việc Dũng mạo danh bộ trưởng Thể chỉ để để giúp lô hàng của Dùng thuận lợi trong quá trình vận chuyển hay còn có mục đích nào khác.

Nếu như việc Dũng mạo danh bộ trưởng Thể chỉ để để giúp lô hàng của Dùng thuận lợi trong quá trình vận chuyển thì hành vi này đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Thể.

Như vậy, Dũng có thể xử phạt vi phạm hành chính theo điểm A Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Ngoài ra Dũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của ông Thể. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Luật sư Tùng cho biết thêm, trường hợp lô hàng Dũng gửi đi là hàng cấm hoặc hàng chưa đóng thuế thì hành vi vận chuyển lô hàng của Dũng đã vi phạm các quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với hàng hóa chưa đóng thuế cần phải xem xét nguồn gốc lô rượu này từ đâu? Giá trị là bao nhiêu? Dũng có biết về việc hàng này không đóng thuế hay không?

Trường hợp Dũng là người nhập lô rượu này mà không đóng thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC, với mức phạt từ 1-3 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế.