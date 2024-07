Xử lý xe đầu kéo vi phạm an toàn đường bộ sau phản ánh của Dân Việt

Ngày 30/7, Báo điện tử Dân Việt có bài viết: "Cà Mau: Nhiều bãi cừ tràm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ" phản ánh việc những bãi cừ tràm trên tuyến đường U Minh – Cà Mau (đoạn từ UBND xã Khánh An đến cầu Khai Hoang thuộc ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) đang lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ có các bãi cừ tràm vi phạm hành lang an toàn đường bộ, mà ngay các xe tải trọng lớn đến thu mua cây cũng vô tư lấn chiếm làn đường. Ảnh: An An

Liên quan đến bài viết này, ngày 31/7, nguồn tin cho biết, vào chiều hôm qua (ngày 30/7), lực lượng chức năng thuộc Công an huyện U Minh trong lúc tuần tra trên tuyến đường U Minh – Cà Mau đã phát hiện xe đầu kéo vi phạm hành lang an toàn đường bộ, nên lập biên bản xử lý.

Nhiều vị trí trên tuyến đường U Minh - Cà Mau bắt đầu xuống cấp. Ảnh: An An

Cụ thể, vào lúc 15h30 chiều 30/7, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện U Minh phát hiện xe đầu kéo mang biển số 93H – 042… do tài xế Võ Ngọc Lãm điều khiển đã vi phạm lỗi sử dụng trái phép đất của đường bộ để tập kết hàng hóa trên tuyến đường U Minh – Cà Mau (đoạn đi qua địa bàn ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh). Qua làm việc, tài xế xe đầu kéo thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Như Dân Việt đã thông tin: Thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường U Minh – Cà Mau, đoạn từ UBND xã Khánh An đến cầu Khai Hoang, thuộc ấp 9, xã Nguyễn Phích bức xúc vì có nhiều bãi tập kết cừ tràm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.



Không chỉ có các bãi cừ tràm này, các xe có tải trọng lớn đến thu mua cừ tràm cũng vô tư đậu dọc theo các bãi, lấn chiếm gần hết một phần làn đường để chờ lên cây, chở đi…