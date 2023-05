Xử phạt 4 thanh niên ở Hòa Bình vừa điều khiển mô tô, vừa "tắm" cho nhau

Chiều 30/5, thông tin từ Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 23/5, lực lượng an ninh Công an huyện Cao Phong phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trên đoạn đường từ địa phận thị trấn Cao Phong đến xã Tây Phong, huyện Cao Phong có hành vi không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa dội nước tắm cho nhau gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Công an huyện Cao Phong đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp xác minh về clip và tài khoản mạng xã hội đăng tải clip trên.

Hình ảnh 4 thanh niên ở Hòa Bình vừa điều khiển mô tô, vừa "tắm" cho nhau lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Công an huyện Cao Phong.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định B.V.T (SN 2003) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28E1-255.52 chở người ngồi trên xe là B.D.K (SN 2006) cùng trú tại khu Bình Minh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình và B.T.H (SN 2006) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28H1-657.97 chở người ngồi trên xe là B.T.M (SN 2002) cùng trú tại xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. Cả 4 trường hợp trên đều sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải video có nội dung trên.

Nhóm thanh niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an huyện Cao Phong.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Cao Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông, xử phạt theo quy định.