Xử phạt đối tượng vi phạm giao thông còn lên mạng xúc phạm công an

Sáng 9/2, thông từ Công an huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây) do vi phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Nội dung đối tượng Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ ngày 3/2, Công an huyện Gò Công Tây làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy tại khu vực xã Bình Phú có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nhận quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Khi công an yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, đối tượng thừa nhận không có, nhưng có thái độ không hợp tác, không ký vào biên bản vụ việc nên bị tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Lực cùng em ruột chạy xe máy đuổi theo đề nghị cung cấp biên bản về lỗi vi phạm. Thời điểm đang làm việc, đối tượng dùng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an huyện Gò Công Tây ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.