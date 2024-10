Xử phạt tài xế xe tải "hạng nặng" liều mạng chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

Tài xế Đỗ Minh K. (30 tuổi, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) thừa nhận có điều khiển xe tải mang BKS 61H-015.34 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1. Ảnh: Thiên Long

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An cho biết đã mời và lập biên bản tài xế chạy xe tải ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Qua làm việc, tài xế Đỗ Minh K. (30 tuổi, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) thừa nhận có điều khiển xe tải mang BKS 61H-015.34 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Với hành vi này, tài xế Đỗ Minh K. đã bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, ngày 18/10, đoạn clip dài hơn 20 giây được người dân ghi lại cho thấy chiếc xe tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An.

Hình ảnh trong clip cũng cho thấy, thời điểm xe tải chạy ngược chiều có rất nhiều xe máy lưu thông đúng chiều phải dạt vào sát dải phân cách, một số xe tấp vào lề để cho tài xế liều mạng tăng tốc rồi rẽ vào bãi đậu xe cách đó gần 50m.