Bất ngờ khi lộ clip tài xế trả tiền xăng ném qua cửa kính: Công ty xăng dầu Long An siết quản lý camera

Sáng 17/10, thông tin từ Công ty xăng dầu Long An, Phó giám đốc công ty Trần Anh Tuấn vừa ký ban hành văn bản chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng camera giám sát của công ty. Thông báo khẳng định, camera giám sát là tài sản của công ty để giám sát giờ giấc làm việc, thực hiện nội quy lao động, hỗ trợ cho đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị.

Nhân viên bán xăng phải nhặt tiền từ dưới nền xi măng do tài xế ném qua cửa kính xe ô tô. Clip: Thiên Long

Cụ thể: Các hình ảnh được lưu trữ trong camera giám sát được bảo quản như tài liệu nội bộ, việc khai thác trích xuất dữ liệu hình ảnh phải được cho phép của ban giám đốc công ty.

Các đơn vị, cá nhân thuộc công ty không được phân quyền truy xuất, sử dụng hệ thống camera khi có nhu cầu xem, kiểm tra hình ảnh đã được lưu trữ trong hệ thống camera phải có văn bản hoặc gởi email đề nghị và được sự đồng ý của ban giám đốc.

Nghiêm cấm cán bộ, người lao động có hành vi sử dụng hình ảnh, video trích từ hệ thống camera giám sát của công ty khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo để đăng tải, chia sẻ hình ảnh trên nền tảng thông tin lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhân viên cây xăng khom người nhặt tờ tiền do tài xế trả tiền xăng ném qua cửa kính xuống dưới nền xi măng. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đưa tin ngày 15/10 "Bất bình hành động tài xế trả tiền xăng ném qua cửa kính xe xuống đất ở Long An", khoảng 20 giờ 12 ngày 14/10, tài xế điều khiển ô tô biển số 62A.272... chạy vào cây xăng Đông Sài Gòn thuộc hệ thống công ty xăng dầu Long An gần đối diện công viên Võ Tấn Đồ, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An) để bơm xăng.

Nhân viên ở đây từ trong bước ra mở nắp bình xăng, sau đó bơm xăng vào theo yêu cầu của tài xế.

Lúc xăng đã đủ, tài xế không mở cửa mà chỉ kéo kính xuống rồi móc tờ giấy bạc ném ra nền xi măng trước mặt nhân viên bán hàng. Bất ngờ với hành động của vị tài xế, người thanh niên bơm xăng đứng khựng lại một lúc lâu, sau đó mới từ từ đi tới gần khom mình nhặt tờ tiền gần đầu ô tô.

Dù vị khách xem thường nhưng anh cầm lên xếp vào xấp tiền rồi đi ra phía sau. Riêng tài xế xem như trả đủ tiền cho xe chạy rồi chạy ra lộ. Qua hệ thống quản lý, biển số xe 62A 272... do ông H.C.D, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa đứng tên chủ sở hữu. Tài xế này hiện công tác cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nhiều nhân viên thuộc công ty xăng dầu cho rằng, có thể do clip trước đó trích xuất tài xế "ném tiền" qua cửa kính xe từ camera của cây xăng Đông Sài Gòn bị lộ ra ngoài, từ đó lãnh đạo công ty chỉ đạo chấn chỉnh.