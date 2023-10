Xứ rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau nhân rộng mô hình thắp sáng đường quê

Xứ U Minh một thời được gọi là nơi "Muỗi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh" để nói lên những khó khăn của vùng đất này. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn khác, những con lộ nhựa xuyên rừng được thắp sáng bởi ánh đèn điện suốt đêm.

Người dân trên địa bàn xã nhiệt tình ủng hộ mô hình thắp sáng đường quê của chính quyền địa phương. Ảnh: Thể Trần

Xã Khánh An, huyện U Minh là một điển hình cho phong trào vận động toàn xã hội chung tay thắp sáng đường quê. Các công trình điện thắp sáng đường quê hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm mà còn tạo vẻ mỹ quan cho vùng đất này. Từ những hiệu quả trên, hiện nay mô hình đang được người dân trên địa bàn xã tích cực nhân rộng.

Ông Ngô Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Khánh An, huyện U Minh cho biết, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí đều được nâng lên khá xa so với chuẩn trước đây. Trong đó tiêu chí môi trường cũng vậy, ngoài việc yêu cầu người dân không vứt rác bừa bãi, sử dụng nước hợp vệ sinh, trồng hàng rào cây xanh thì phải xây dựng được tuyến đường kiểu mẫu, yêu cầu có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vừa đảm bảo an ninh trật tự.

"Từ yêu cầu đó, thời gian qua, xã đã vận động xã hội hoá xây dựng được hệ thống chiếu sáng ở năm tuyến đường trên địa bàn các ấp, với chiều dài 7.000m, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng", ông Phong nói.

Những con đường xuyên rừng tràm ở U Minh Hạ được thắp sáng. Ảnh: Thể Trần

Điển hình như công trình " Thắp sáng đường quê" tuyến đường Nam Minh Hà, đoạn ngoài thuộc ấp 9 được xã triển khai xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 6 tháng qua. Công trình gồm 46 trụ đèn năng lượng mặt trời với chiều dài hơn 1.600m, tổng nguồn vốn đầu tư gần 120 triệu đồng do Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau tài trợ. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình đã phát huy được hiệu quả, nhất là vào ban đêm.

Ông Lê Văn Bình, người dân ở ấp 9 vui mừng cho biết, bản thân ông cảm nhận được mô hình thắp sáng đường quê đem lại hiệu quả rất thiết thực, từ khi có ánh đèn điện chiếu sáng vào ban đêm, người dân ở đây rất an tâm.

"Người dân trong ấp rất tích cực ủng hộ chương trình này, nhờ vậy mà đến nay tuyến Minh Hà có khoảng hơn 95% hộ gia đình có bóng đèn trước nhà, vào buổi tối sáng rực vui lắm, có mô hình này rồi trộm cắp vặt gần như không còn", ông Bình chia sẻ.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình nên hiện nay người dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn nhân rộng. Điển hình như tuyến lộ 3 thuộc ấp 10, xã Khánh An được ông Nguyễn Cảnh Toàn đứng ra khởi xướng, công trình có chiều dài 2.700m với 63 bóng đèn led, tổng kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng do ông Toàn bỏ tiền túi hỗ trợ.

Ngoài ra, ông Toàn còn vận động người dân trong ấp cùng nhau lắp đặt, tiền điện hàng tháng mỗi gia đình sẽ tự chi trả, riêng có 10 hộ nghèo, khó khăn được ông Toàn hỗ trợ 20.000 đồng/tháng/hộ để duy trì mô hình.

"Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước đã lo những việc lớn hết rồi, giờ còn những việc nhỏ như thế này, mình làm được thì làm để góp sức cùng chính quyền. Khi tuyến đường được thắp sáng làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc", ông Toàn bộc bạch.

Chủ tịch UBND xã Khánh An Ngô Thanh Phong nói rằng, thời gian tới, xã Khánh An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, cũng như huy động sức mạnh nội lực từ phía người dân để tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "thắp sáng đường quê" rộng khắp trên toàn địa bàn xã.

Song song đó, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia trồng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch – đẹp, góp phần làm cho các tuyến dân cư ngày thêm khởi sắc, thực hiện ngày càng hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ở địa phương.