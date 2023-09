Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng ký Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của Chính phủ, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại một phiên họp của Quốc hội. Ảnh QH

Báo cáo nêu rõ, về mặt pháp luật, các quy định cơ bản đã đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Cơ bản, các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ ở các giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố và xét xử đã được theo dõi, quản lý và giải quyết có hệ thống theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, nếu trước đây, khi đối tượng cầm đầu bỏ trốn, các cơ quan tố tụng phải tạm đình chỉ vụ án, chờ truy bắt được mới tiếp tục xử lý, thì nay đã điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối tượng cầm đầu bỏ trốn.

"Lần đầu tiên, căn cứ quy định của pháp luật, ba ngành thống nhất khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đối tượng cầm đầu trong vụ AIC Đồng Nai) kịp thời răn đe, phòng ngừa chung, xây dựng án lệ để áp dụng", Báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Vẫn theo Báo cáo, tổng số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn tồn đọng nhiều, tính đến ngày 31/7/2023, cả nước có 65.929 vụ việc tạm đình chỉ.

Hà Nội là địa phương có số lượng tố giác, tin báo tạm đình chỉ tồn đọng nhiều với 30.693 vụ (chiếm 46,56% toàn quốc); tiếp đó là TP.HCM 8.666 vụ (chiếm 13,15% toàn quốc), Tiền Giang 1.493 vụ…

Số vụ việc tạm đình chỉ tồn đọng chủ yếu tập trung ở các tội phạm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm 36,66%); trộm cắp tài sản (chiếm 15,39%); lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (chiếm 10,09%); cố ý gây thương tích (chiếm 9,15%)…

Các vụ tạm đình chỉ tồn tập trung theo điểm b khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự (đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả) lớn nhất với 54.961 vụ (chiếm 83,36%).

Với vụ án, tính đến ngày 31/7/2023, cả nước có 108.590 vụ án tạm đình chỉ với 7.891 bị can.

Các địa phương có số lượng vụ án tạm đình chỉ tồn đọng nhiều là TP.HCM 43.552 vụ với 1.599 bị can (chiếm 41,35% về số vụ; 20,46% về số bị can của toàn quốc); Hà Nội 9.546 vụ với 866 bị can (chiếm 9,06% về số vụ, 11,08% về số bị can của toàn quốc), Đồng Nai 4.961 vụ với 278 bị can; Tiền Giang 4.534 vụ với 103 bị can…