Xử vụ án "bôi xấu lãnh đạo Quảng Trị": Tòa tuyên trả hồ sơ vì vi phạm luật tố tụng

Chiều 30/10, sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên trả hồ sơ vụ án Lê Anh Dũng (SN 1965, trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM); Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, cựu nhà báo) và Nguyễn Huy (SN 1977, trú tại phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị, từng công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để điều tra bổ sung vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Từ trái sang phải lần lượt là bị cáo Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Huy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong vụ án này, bị hại lại ký công văn cử người tham gia giám định nội dung xâm phạm đến cá nhân mình nên không khách quan.



Phần lớn nội dung kết luận giám định đều thể hiện các bài viết của các bị cáo có nội dung chủ yếu là vu khống, xuyên tạc; phần còn lại của các bài viết là nói xấu, bôi nhọ, xâm phạm uy tín, danh dự nhưng cáo trạng truy tố các bị cáo về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" là chưa đúng về bản chất sự việc và tội danh.

Theo HĐXX, bản cáo trạng chưa thể hiện đã xem xét hành vi vu khống như kết luận giám định đã nêu. Cáo trạng truy tố các bị cáo xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức nhưng không đưa đại diện các tổ chức tham gia tố tụng là thiếu sót và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cáo trạng chưa làm rõ được các bị hại đã bị xâm phạm với mức độ thiệt hại như thế nào, hậu quả của các bài viết ra sao?. Các bài viết đăng trên các trang mạng đó, mỗi bài viết có bao nhiêu lượt xem, có bao nhiêu bình luận đồng tình hay phản đối để từ đó xác định yếu tố xâm phạm đều chưa được chứng minh làm rõ.

Việc xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nhiều vấn đề chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án và bản cáo trạng.

Bà Dương Thị Anh Tài cùng 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà, đã khẳng định không cung cấp tài liệu cho bị cáo viết bài bôi xấu lãnh đạo như cáo trạng đã nêu. Cả 3 người phản đối bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng thời cho biết, bản cáo trạng ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, gia đình và sinh mệnh chính trị, vì vậy cần làm rõ để trả lại công bằng cho họ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo Dũng, Thy và Huy đã có hành vi thu thập thông tin tài liệu, biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Các tổ chức bị xâm phạm, ảnh hưởng bao gồm Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị. 6 cá nhân bị xâm phạm, ảnh hưởng gồm ông Nguyễn Văn Hùng, trước đây Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nay là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ), ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh và bà Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn.

Các bị cáo đã đăng tải các bài viết bôi xấu 6 lãnh đạo trên facebook Hoàng Lê, Fanpage QUẢNG TRỊ 357, Quảng Trị 357 với tổng 79 bài.

Cáo trạng nêu hành vi của các bị cáo làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và công an tỉnh với cán bộ và nhân dân; giảm niềm tin của nhân dân với với các tổ chức; ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh nên cần xử lý nghiêm theo pháp luật.