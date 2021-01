Xuất hiện nghi ngờ Trump nói chuyện với Putin trước cuộc tấn công Điện Capitol

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin có mối quan hệ được cải thiện trong những năm ông Trump cầm quyền.

"Chúng tôi đã biết được nhiều điều về hệ thống cầm quyền nước mình trong 4 năm qua với một tổng thống coi thường nền dân chủ", bà Clinton phát biểu trên kênh podcast You and Me Both, buộc tội ông Trump dường như đã hành động theo chỉ đạo của ai đó.



Cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có đoạn băng ghi âm các cuộc trò chuyện của ông Trump vào ngày 6/1 để tìm hiểu xem liệu ông có liên hệ với ông Putin trước vụ tấn công ở Điện Capitol hay không. Bà Clinton nói về kế hoạch này của mình sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong một lần trò chuyện với bà đã nói rằng cuộc bạo động ở Washington là một món quà dành cho Putin.

Clinton cũng lên tiếng về những người ủng hộ ông Trump, gọi họ là "đồng phạm", là "thành viên giáo phái" và cáo buộc họ "coi thường nền dân chủ".

Sau đó trên Twitter, bà Clinton tuyên bố rằng cần phải thành lập một ủy ban trong Quốc hội để làm rõ mối quan hệ giữa Trump và Putin - tương tự như cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Theo ý kiến của bà, điều này sẽ giúp sửa chữa những thiệt hại về"an ninh quốc gia và không để xảy ra việc một kẻ bù nhìn sẽ lên nắm chức vụ tổng thống một lần nữa".

Vào ngày 6/1, những người ủng hộ ông Trump đã bao vây Điện Capitol, làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội, nơi đang thông qua chiến thắng của ông Joe Biden thuộc đảng Dân chủ. Hậu quả vụ bạo loạn làm một người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng, ba người khác qua đời vì những nguyên nhân không liên quan đến bạo lực. Ông Trump sau đó đã bị Hạ viện Quốc hội Mỹ quyết định đưa ra luận tội vì hành vi kích động nổi loạn.