Rầm rộ dòng người đổ về vùng quê Khánh Hòa "săn" đất

Sáng 4/4, ghi nhận của PV Dân Việt, quan sát từ đầu đường kéo dài đến trung tâm UBND xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có rất nhiều xe ô tô, xe máy của những người được xem đi "săn" đất tại đây.

Hoạt động tìm kiếm, rao bán đất ở khu vực xã Cam An Bắc này khá sôi động trên các trang mạng của địa phương, các loại xe liên tục chạy dạo xung quanh các thửa đất.

Xuất hiện nhiều xe ô tô, xe máy hai bên đường vào xã Cam An Bắc. Ảnh: C.T

Ông Q (một người dân xã Cam An Bắc) cho biết: "Mấy ngày nay rất đông cò đất đến đây để liên hệ mua đất. Mấy người cò đất liên hệ được chỗ nào thì mua chỗ đó. Từ đầu đường xe ô tô đậu là những người đi mua đất, tình trạng này từ xưa giờ chưa xảy ra".

Những ngày gần đây, địa bàn xã Cam An Bắc xuất hiện nhiều người đến thực hiện việc mua bán đất. Ảnh: C.T

Một lãnh đạo UBND xã Cam An Bắc xác nhận: "Có tình trạng nhiều người đến đây mua đất ở và đất nông nghiệp, chủ yếu là những chiếc xe ô tô của tỉnh Khánh Hòa đến mua. Việc những người này đến mua đất giá cũng thấp, đất ở khoảng 120 - 130 triệu đồng/m ngang và khoảng 200 - 400 triệu đồng/sào tùy theo vị trí".

Chị V.H (một người môi giới đất tại xã Cam An Bắc) cho biết: "Tôi đang rao bán dùm cho một chủ đất tại địa phương với diện tích 10 x 32m, trong đó có 60m thổ cư. Giá bán 130 triệu đồng/m ngang, tổng trên 1,3 tỷ đồng, nếu khách hàng ưng ý lô này có thể thương lượng lại. Mấy ngày nay, người dân đổ xô đi mua đất vùng này, lý do đất ở đây rất an toàn không sợ quy hoạch".

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, đến thời điểm này chưa phát sinh hồ sơ mua bán đất gì, địa phương đang tăng cường theo dõi giám sát để kịp thời xử lý vấn đề bất thường.