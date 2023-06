Xuất khẩu gỗ giảm mạnh, Mỹ lại gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về một sản phẩm gỗ của Việt Nam

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 5/2023, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với tháng 4/2023, nhưng giảm 13,9% so với tháng 5/2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 801 triệu USD, tăng 3,1% so với tháng 4/2023, nhưng giảm 16,1% so với tháng 5/2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 5,1 tỷ USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 3,4 tỷ USD, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm 59,7% tổng trị giá xuất khẩu. Tuy nhiên trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ giảm mạnh do lạm phát gia tăng ở các thị trường xuất khẩu, dẫn đến nhu cầu chậm lại.

Kinh tế toàn cầu tiếp tục bất ổn, khó đoán định, thị trường chưa có tín hiệu khả quan nên doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Tiếp theo là mặt hàng dăm gỗ và viên nén gỗ xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2023 trị giá xuất khẩu dăm gỗ có xu hướng chậm lại và xuất khẩu viên nén gỗ giảm, do xuất khẩu sang các thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc giảm. Các bất ổn do xung đột vũ trang giữa Nga và U-craina, cước vận chuyển cao tạo ra tâm lý dự trữ hàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tới nay, lượng hàng tồn tại hai thị trường này ở mức cao, nên nhu cầu nhập khẩu tại 2 thị trường này có xu hướng giảm.

Thương lái thu mua gỗ sản xuất ở Thái Nguyên. Ảnh: B.T

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, kết luận cuối cùng về phạm vi sản phẩm dự kiến được ban hành vào ngày 17/8/2023.



Trước đó, ngày 17/3/2023, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ về điều tra phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ.

Với cáo buộc của nguyên đơn, DOC đã sơ bộ kết luận: Sản phẩm có thành phần cửa, mặt hộc và khung gỗ sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được lắp ráp tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc.

Sản phẩm có cửa, mặt hộc và khung gỗ là bán thành phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó tiếp tục gia công tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam; và sản phẩm có các chi tiết bán thành phẩm của cửa, mặt hộc và khung gỗ (bao gồm đai, trụ, ván) được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó tiếp tục gia công tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam theo đó chưa đủ thông tin để quyết luận.

Ván đá chân được sản xuất tại Trung Quốc và được kết hợp tại Việt Nam với các cấu phần cần thiết khác để tạo thành một tủ gỗ hoàn chỉnh tại Việt Nam nên không thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc.

Đồng thời, tại thông báo mới nhất, DOC cũng đã gia hạn thời gian bàn hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể thời gian ban hành kết luận sơ bộ sẽ gia hạn tới ngày 31/8/2023 và kết luận cuối cùng dự kiến ban hành vào ngày 28/11/2023.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, từ tháng 4/2020 đến nay, Mỹ áp thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) với tủ gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là từ 4,37% đến 262,18%, mức thuế chống trợ cấp là từ 13,33% đến 293,45%.

Ngày 24/5 và ngày 7/6/2022, DOC lần lượt khởi xướng điều tra phạm vi sản phẩm và điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.