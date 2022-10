Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 8

Xuất khẩu ô tô đạt mức kỷ lục

Xuất khẩu xe có động cơ của Trung Quốc tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục trong tháng 8, dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy.

Hiệp hội cho biết, nước này đã xuất khẩu 308.000 xe có động cơ trong tháng trước, tăng 6,2% so với một tháng trước đó, lưu ý rằng đây là lần đầu tiên xuất khẩu ô tô hàng tháng của Trung Quốc vượt quá 300.000 chiếc.

Hình ảnh ô tô đang chờ bốc hàng tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh ST.

Dữ liệu cho thấy, khoảng 260.000 xe du lịch đã được bán ra nước ngoài trong tháng 8, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7,6% hàng tháng.

Sự mở rộng nhanh chóng của các loại xe chạy bằng năng lượng mới (NEV) là một điểm nhấn trong xuất khẩu ô tô của Trung Quốc. Tháng trước, 83.000 chiếc NEV đã được xuất khẩu, tăng 82,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 53,6% so với tháng trước. Xuất khẩu của NEV tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng đầu năm nay lên 340.000 chiếc.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt gần 1,82 triệu chiếc, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2021, dữ liệu cũng cho thấy.

Hiệp hội kỳ vọng rằng xu hướng tăng trưởng ổn định của ngành công nghiệp ô tô có thể tiếp tục

Sản lượng pin điện của Trung Quốc tăng 121% trong tháng 8

Dữ liệu ngành cho thấy công suất lắp đặt pin điện của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng trong tháng 8 trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới (NEV) của nước này bùng nổ.

Sản lượng pin điện ô tôtăng 121%. Ảnh ST.

Tháng trước, công suất lắp đặt của pin điện cho NEV đã tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tổng cộng 27,8 gigawatt-giờ (GWh), theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Cụ thể, khoảng 17,2 GWh pin lithium iron phosphate (LiFePO4) đã được lắp đặt trong NEV, tăng 138,6% so với một năm trước đó, chiếm 62% tổng lượng hàng tháng.

Theo hiệp hội, thị trường NEV của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8, với doanh số bán hàng tăng gấp đôi so với tháng 8 năm 2021 lên 666.600 chiếc.

Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm cung cấp ô tô mới

Zhang Yongwei, Phó chủ tịch China EV 100, một nhà nghiên cứu lớn trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới, cho biết Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về phương tiện năng lượng mới, dự kiến sẽ trở thành trung tâm quan trọng mới của chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Zhang đã đưa ra nhận xét trong bài phát biểu tại Hội nghị về nguồn cung ứng toàn cầu đổi mới của Trung Quốc của NEV và ICV được tổ chức tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô từ thứ Ba đến thứ Tư.

Zhang cho biết, các công ty ở Trung Quốc đã cung cấp hơn 50% lượng pin năng lượng mới cho các phương tiện giao thông năng lượng trên thế giới vào năm 2021, và khoảng 1/3 số màn hình trên xe cũng đến từ Trung Quốc.

Zhang Yongwei, Phó chủ tịch China EV 100, một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong ngành công nghiệp xe ô tô năng lượng mới. Ảnh ST.

Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ xe năng lượng mới của thế giới kể từ khi vượt qua Mỹ vào năm 2015.

Trong nửa đầu năm nay, các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc đã tung ra thị trường 33 mẫu NEV chở khách, chiếm 60% tổng số xe chở khách mà họ tung ra trong cùng kỳ.

Cho đến nay, có khoảng 300 mẫu NEV trong phân khúc xe du lịch của Trung Quốc, gần một phần ba tổng số các mẫu xe có sẵn trong phân khúc.

Trong số người mua NEV ở Trung Quốc, 78% là người mua tư nhân và 40% mẫu NEV có chức năng hỗ trợ lái xe Cấp độ 2.

Zhang cho biết: “Khi các chức năng thông minh tích hợp ngày càng trở nên phổ biến, Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về xe điện và xe thông minh.

Sản lượng của các nhà cung cấp ô tô toàn cầu vào năm 2021 đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó 14% là về các bộ phận liên quan đến chức năng thông minh và điện khí hóa.

Zhang cho biết, tỷ lệ các bộ phận liên quan đến chức năng thông minh sẽ tăng lên 28% vào năm 2025 và vượt quá 40% vào năm 2030.