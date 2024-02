Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"

Trong năm 2023, 7 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn duy trì thông quan thông suốt, ổn định, với hiệu suất thông quan rất cao; lượng xe thông quan trung bình đạt khoảng 1.100 - 1.350 xe/ngày, tăng trên 100% so với năm 2022, trong đó xuất khẩu khoảng 400-450 xe, nhập khẩu 750-800 xe. Tại cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trung bình xuất khẩu 25 toa/ngày, nhập khẩu trung bình 30-35 toa/ngày. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh tăng mạnh so với năm 2022, đạt 51.990,563 triệu USD, tăng 81,84% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa mở tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt 4.975 triệu USD, đạt 130,9% kế hoạch, tăng 62,6% so với cùng kỳ, xuất khẩu 2.750 triệu USD, đạt 211,5% kế hoạch, tăng 168,8% (mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là trái cây, nông sản, quặng, linh kiện điện tử, ván bóc, đồ mỹ nghệ, hàng khác), nhập khẩu đạt 2.225 triệu USD, đạt 89% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ (mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, linh kiện, phương tiện vận tải, nông sản, thực phẩm, quặng, vải may mặc, quần áo thời trang, hàng khác). Xuất khẩu hàng hóa địa phương đạt 156 triệu USD, đạt 101,3% kế hoạch, tăng 9,9% (mặt hàng chủ yếu là thạch đen, hoa hồi, nhựa thông, ván bóc,...).