Ngày 15/1, thông tin mà Dân Việt có được, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng (khóa XI) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành kỳ họp thứ 3. Kỳ họp do ông Đặng Đức Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Quang Khoát – Nguyên Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh và ông Vũ Văn Hùng – Nguyên cán bộ Phòng công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kỷ luật 2 nguyên cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Vũ Quang Khoát bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, ông Vũ Văn Hùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, hai nguyên cán bộ công an trên bị kỷ luật do vi phạm trong việc thẩm định hồ sơ và đề xuất kết nạp đảng viên không đúng quy định, dẫn đến việc kết nạp quần chúng Quách Thành Nho - Cán bộ công tác tại Phòng PC 81 Công an tỉnh vào Đảng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.