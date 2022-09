Xúc động cảnh giáo viên nắm chặt tay nhau băng dòng lũ dữ mang chữ tới trường

Sáng 13/9, trao đổi với phóng viên, ông Thò Bá Rê – Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hiện tại có khoảng 20 bản thuộc 4 xã gồm: Bảo Thắng, Bảo Nam, một phần của xã Chiêu Lưu và một phần của xã Hữu Lập đang bị cô lập. Nguyên nhân do sạt lở đất, nước sông, suối dâng cao chia cắt. Đây cũng là những xã chịu ảnh thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ kinh hoàng vừa qua.



Hình ảnh các giáo viên ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vượt suối vào trường sau mưa lũ. Video: Ph.Th.H

Cùng với đó, hiện có 5 điểm trường gồm trường mầm non, tiểu học thuộc xã Chiêu Lưu và 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã Bảo Nam do bùn lầy tràn về sân trường và tắc đường nên chưa thể khai giảng. Hiện huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh tốc độ để khai thông các tuyến đường đang bị chia cắt, phục vụ lưu thông cho người dân.

Cô Phan Thị Hiếu – Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu chia sẻ: Trận lũ vừa qua là trận lũ kinh hoàng nhất từng quét qua địa bàn xã, chỉ trong chốc lát nước lũ ập về nhấn chìm cuốn trôi tất cả. Mưa lũ đã làm sập 50m bờ rào tường xây, 90m bờ rào thép B40, cuốn trôi và làm hư hỏng hệ thống đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cháu, mưa lũ rút để lại một khối lượng rất lớn bùn đất trong toàn bộ khuôn viên nhà trường. Ngôi trường chuẩn quốc gia giờ đây tan hoang sau trận lũ lịch sử.

Giáo viên vượt qua dòng suối đục ngầu, cuộn xiết đến trường tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Ph.T.H

Ngay sau đó, chính quyền xã Chiêu Lưu đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, dân quân và hàng trăm phụ huynh học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chung tay khắc phục để đón các cháu tới trường.

"Hiện tại để vào được trường thì giáo viên phải đi bộ qua 3 khe nước lớn, nếu không phải đi vòng xuống Cửa Rào, huyện Tương Dương với quãng đường hàng trăm km để vào trường. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề, phải hơn 1 tuần sau ngày khai giảng trường mới có thể đón học sinh tới lớp", cô Hiếu chia sẻ.

Điểm chính trường mầm non xã Chiêu Lưu bị tàn phá nặng nề sau trận lũ kinh hoàng, đồ dùng bán trú của học sinh bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Ph.T.H

Ông La Đức Thoại - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) cho biết, mưa lớn những ngày qua gây ra sạt lở, đứt gãy các tuyến đường giao thông huyết mạch khiến hơn 3.000 người dân ở 5 bản vùng trong gồm Xiêng Thù, Lưu Hòa, La Ngan, Tạ Thong, Lưu Thắng đang bị cô lập. Ngoài ra, do sạt lở khiến tuyến đường Chiêu Lưu - Bảo Thắng, địa phận nằm giữa bản Xiêng Thù và bản Lưu Hòa bị gãy đôi đường, riêng tại bản Lưu Thắng, đường bị sạt phía taluy dương khiến giao thông đứt đoạn kéo dài.

Mưa lũ đã làm tuyến đường giao thông liên xã, liên bản trên địa bàn xã Bảo Nam bị ách tắc, có tới 62 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 4.000m3. Trong đó, quãng đường từ trường mầm Bảo Nam, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đến các điểm lẻ dài chưa tới 10km nhưng các cô giáo phải mất gần 7 giờ đồng hồ đi bộ.

Chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả, sớm đón học sinh đến trường. Ảnh: Ph.T.H

Để có thể đến được trường, kịp dọn dẹp, sớm đón các em học sinh đến lớp, các giáo viên tại đây phải cuốc bộ, trèo đèo lội suối, mất hơn nửa ngày.

Đặc biệt, trên đoạn đường này có những điểm sạt lở nguy hiểm khi lòng đường đã bị đất đá từ trên núi vùi lấp hết. Để đi qua, các cô giáo phải men theo con đường nhỏ cheo leo nằm sát sườn núi, bên dưới là vực sâu hun hút, vượt qua các chỗ bị sạt lở đến trường.

Dẫu biết các tuyến đường vào các điểm trường còn bị ách tắc do sạt lở nhưng không thể để học sinh không được đến trường nên các giáo viên đồng thuận, sẵn sàng vượt khó đi bộ đến các điểm trường để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đón học sinh trở lại trường.

Giáo viên vượt suối vào trường ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Đây là một trong những xã bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: N.D

Trước đó, hàng chục cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp đến tận nơi trao 500 thùng mì tôm và 150kg cá cho bà con của 3 xã Bảo Nam, Bảo Thắng và Chiêu Lưu. Đây là 3 xã có nhiều bản làng đang bị cô lập sau đợt mưa lũ vừa qua. UBND huyện Kỳ Sơn cũng khẩn trương hỗ trợ tối đa cho các địa phương bị cô lập sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Vượt qua dòng suối đục, các giáo viên cố gắng đến trường để kịp đón học sinh. Ảnh: Ph.T.H

Phút nghỉ ngơi của các nữ giáo viên trường mầm non Chiêu Lưu trong hành trình đến trường. Ảnh: Ph.T.H

Mưa lũ đi qua để lại khối lượng bùn, đất khổng lồ tại trường mầm non Chiêu Lưu. Ảnh: Ph.T.H

Sân trường chuẩn quốc gia giờ đây tan hoang sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Ph.T.H

Hành trình gian nan để đến được trường của các giáo viên ở xã Bảo Nam. Ảnh: N.D

Các nữ giáo viên phải vượt qua những con dốc nguy hiểm. Ảnh: N.D

Phút nghỉ ngơi. Ảnh: N.D

Lực lượng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hỗ trợ người dân. Ảnh: CAKS