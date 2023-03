Y bác sĩ chăm sóc cho một người lính Ukraine bị thương tại một điểm ổn định gần thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk vào ngày 10/3/2023. Các nhân viên y tế Ukraine ở tiền tuyến đôi khi ám ảnh bật khóc với thương vong thảm khốc ở 'địa ngục' Bakhmut. Ảnh The Kyiv Independent

Theo CNN, lần lượt những người bị thương được đưa vào một tầng hầm bốc mùi ẩm mốc - điểm ổn định của Lữ đoàn xung kích biệt lập số 5 dành cho các thương binh từ chiến trường Bakhmut. Một số binh sĩ vẫn có thể tự đi lại, trong khi những người khác phải nhờ đồng đội sơ tán và đưa đến đây.

Các bác sĩ quân y ở đây cho biết, họ luôn phải ở chế độ sẵn sàng vì tình hình chiến trường luôn thay đổi.

“Chúng tôi ngủ và làm việc ở cùng một nơi”, bác sĩ quân y Serhiy, 59 tuổi, được biết đến với biệt danh Kaplya chia sẻ với Kyiv Independent trong giờ nghỉ giải lao ngắn.



Biết rằng thương binh sẽ đổ về bất cứ lúc nào, bác sĩ Serhiy đã yêu cầu đội ngũ y tế của mình không bao giờ mất cảnh giác. Dù xử lý vết thương nặng hay nhẹ, ông cũng nhấn mạnh với những người khác rằng, họ cần làm thật nhanh tay để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Khi thương binh được đưa đến điểm ổn định, nhiệm vụ quan trọng nhất của y sĩ là cầm máu cho họ trước khi chuyển họ đến bệnh viện. Xử lý các trường hợp bị thương nặng như chấn thương đầu khó khăn hơn nhiều và đòi hỏi nhiều sự trợ giúp cũng như kỹ năng hơn.

“Thời điểm khó khăn nhất là khi bạn phải hỗ trợ cho nhiều thương binh nặng cùng một lúc", bác sĩ Serhiy nói. Ông thừa nhận rằng, có những lúc các nhân viên y tế phải ưu tiên cứu ai trước vì họ không có đủ nhân lực.

“Đó là luật trong quân y, được gọi là phân loại (thương binh)”, bác sĩ Serhiy nói, đồng thời giải thích các tình huống khi bác sĩ phải chọn cứu ai trước.

Các nhân viên y tế tuyến đầu gần Bakhmut, điểm nóng chính của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đang chịu áp lực rất lớn khi thương vong của binh sĩ Ukraine ngày càng gia tăng do các cuộc tấn công dường như bất tận của quân đội Nga, theo CNN.

Hơn tám tháng kể từ trận chiến Bakhmut nổ ra, Nga đã áp sát thành phố nhưng dường như không thể thực hiện được bước cuối cùng đó là chiếm giữ toàn bộ thành phố.

Theo bác sĩ quân y Dmytro, 42 tuổi, khoảng 90% thương vong trên chiến trường là do các vết thương vì trúng mảnh đạn.Ông ước tính rằng, chỉ 4-5% thương vong do vết thương từ đạn bắn, một số ít khác là do bị chấn động mạnh.

“Mỗi ngày số lượng thương binh được đưa đến đều không thể đoán trước được. Thường có từ 30 đến 45 thương binh/ngày", bác sĩ Dmytro nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng, có những ngày, hơn một nửa trong số thương binh được đưa đến bị thương nặng.

Serhiy cho biết, ông phải luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong khi cứu chữa cho thương binh để tránh bị phân tâm nhưng cũng có những lúc ông bật khóc.

“Chúng tôi cứ tiếp tục làm việc, nhưng rồi tôi khóc”, bác sĩ Serhiy chia sẻ.