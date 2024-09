Yêu cầu “cực dị” của nhóm nhạc Bond khi nhận lời đến Việt Nam biểu diễn

Sáng 11/9, Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam tổ chức Lễ công bố sự kiện "Bond Live In Vietnam" sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh - TBT Báo Nhân Dân cho biết, "Good Morning Vietnam" là sự kiện âm nhạc do Báo Nhân Dân chủ trì, được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Sau thành công vang dội của đêm diễn mở màn "Kenny G Live In Vietnam" vào năm 2023, lần này, BTC may mắn khớp được lịch với Bond - bộ tứ đàn dây xuất sắc nhất thế giới từng đến Việt Nam hai lần vào năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên 4 cô gái tài năng đến với công chúng Việt Nam trong một liveconcert có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sân khấu và khán giả theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà báo Lê Quốc Minh (bên phải) và ông Nguyễn Thuỳ Dương chia sẻ thông tin về liveconcert Bond. Ảnh: HTL

"Dự án "Good Morning Vietnam" đã đạt được sự thành công, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tiếp nối dự án này, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam mời Bond đến Việt Nam. 4 cô gái Bond không xa lạ gì với khán giả Việt Nam. Bond từng đến Việt Nam 2 lần, lần đầu tiên là trong sự kiện âm nhạc Gió Mùa, lần thứ 2 là trong sự kiện âm nhạc của một doanh nghiệp. Lần này, Bond đến Việt Nam không chỉ mang âm nhạc đỉnh cao đến với khán giả Việt Nam mà còn góp phần gây quỹ thiện nguyện của Báo Nhân Dân. Theo đó, toàn bộ số tiền bán vé trong đêm nhạc sẽ được BTC đóng góp để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3.

Phải nói thêm rằng, Bond là ban nhạc rất ít khi đi lưu diễn ở các nước trên thế giới. Việc mời được và khớp được lịch biểu diễn vào tháng 10, đúng vào mùa Thu là rất may mắn, đúng thời điểm chúng tôi mong muốn. Nó càng ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh người dân ở một số tỉnh phía Bắc đang chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 gây nên và đêm nhạc ngoài việc mang đến những giá trị nghệ thuật thì còn gây quỹ để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do bão lũ", nhà báo Lê Quốc Minh cho hay.

Ông Nguyễn Thùy Dương – Chủ tịch IB Group cũng chia sẻ với Dân Việt rằng, trước khi mời Bond về Việt Nam biểu diễn, BTC đã cân nhắc nhiều nhóm nhạc. Tuy nhiên, Bond là nhóm nhạc đã khớp được lịch diễn vào tháng 10 và đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với dự án "Good Morning Vietnam".

"Đêm nhạc lần này là một trong số ít liveconcert được đầu tư quy mô, có lượng người tham dự lớn nhất từ trước đến nay của Bond. Bond đến cống hiến cho khán giả Việt Nam những tác phẩm âm nhạc đỉnh cao, đêm nhạc cũng là điểm sáng trong sự nghiệp âm nhạc của Bond.

Trong lần đến Việt Nam này, Bond mong muốn, ngoài phục vụ âm nhạc còn tham gia mục đích thiện nguyện cộng đồng. Bond cũng mong muốn đóng góp vào Quỹ hạt giống Việt của báo Nhân Dân", ông Nguyễn Thùy Dương cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Thùy Dương, trong đêm diễn ngày 4/10 tới đây, Bond sẽ biểu diễn khoảng 20 tác phẩm nổi tiếng, trong đó có những bản "hit" đã làm nên tên tuổi của Bond. Nhiều bản nhạc sẽ được làm mới để sinh động và khác lạ hơn.

Trả lời câu hỏi: "Liệu Bond có biểu diễn tác phẩm âm nhạc nào của Việt Nam?", nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, các tác phẩm âm nhạc mà Bond biểu diễn đều là những tác phẩm mà họ đã ghi dấu ấn và đều phải đăng ký cho họ phê duyệt trước. Không chỉ Bond mà các nghệ sĩ quốc tế đều có những nguyên tắc như thế, không giống nghệ sĩ trong nước.

"Lần trước, khi mời Kenny G sang biểu diễn, chúng tôi cũng đề xuất anh ấy biểu diễn một tác phẩm âm nhạc Việt Nam, nhưng sau khi xem tổng phổ thấy mình không thể biểu diễn tác phẩm này được một cách hoàn hảo nhất nên anh ấy đã quyết định không biểu diễn nữa. Các nghệ sĩ quốc tế thường chỉ chọn những tác phẩm quen thuộc để họ có thể biểu diễn một cách nhuần nhuyễn và thăng hoa nhất.

Lần này, Bond chỉ biểu diễn một mình và không biểu diễn tác phẩm âm nhạc Việt Nam nào cả. Tuy vẫn những con người đó, những bản nhạc đó với cảm xúc trong mỗi thời điểm rất khác nhau nên chắc chắn họ sẽ mang đến nhiều thú vị đối với công chúng Việt Nam", nhà báo Lê Quốc Minh nói thêm.

Yêu cầu đặc biệt của Bond khi nhận lời qua Việt Nam biểu diễn

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc mang âm nhạc đỉnh cao đến với khán giả và gây quỹ thiện nguyện thì dự án "Good Morning Vietnam" cũng mang một "sứ mệnh" khác đó là lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Vì thế, mỗi nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn đều sẽ tham gia vào sản xuất một MV.

Ban nhạc Bond sẽ biểu diễn 20 tác phẩm trong liveconcert diễn ra vào ngày 5/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: TL

Nếu năm 2023, Kenny G đã quay MV tại các danh thắng và điểm đến nổi tiếng của Hà Nội thì năm nay Bond sẽ quay MV ở một địa phương khác. Lần này, ê-kíp thực hiện sẽ làm MV theo một hình thức hơi khác đó là lồng các hình ảnh của Việt Nam trên nền nhạc để khán giả vừa có thể thưởng thức được âm nhạc, vừa có thể xem được hình ảnh. Hiện BTC đã khảo sát địa điểm, đã trao đổi với địa phương để lên các phương án sản xuất MV nhưng chưa thể tiết lộ cụ thể.

"Chúng tôi rất muốn làm được 63 đêm nhạc, mời được 63 nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ đến Việt Nam biểu diễn và sản xuất 63 MV để quảng bá về đất và người ở vùng đất đó nhưng chắc là cần phải có thời gian. Lần trước, việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong đêm nhạc của Kenny G đã tạo hiệu ứng lan tỏa rất tốt. Các video đó được lan tỏa trên truyền hình, trên mạng xã hội và báo chí nên được nhiều bạn bè quốc tế biết đến", nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng tiết lộ rằng, việc mời được Bond đến Việt Nam biểu diễn, bên cạnh việc phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về di chuyển, nơi lưu trú, chất lượng nghệ thuật thì còn có một yêu cầu khá đặc biệt.

"Phía Bond yêu cầu trong buổi gặp trước biểu diễn không được bắt tay quá chặt, gần như chỉ chạm vào thôi, đó là yêu cầu bắt buộc để không ảnh hưởng đến biểu diễn. Họ rất cẩn trọng trong việc bảo vệ đôi tay của mình vì họ biểu diễn nhạc cụ. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ về yêu cầu này nhưng điều này cũng cho thấy họ kỹ tới mức độ nào trong việc bảo đảm an toàn cho một buổi biểu diễn", nhà báo Lê Quốc Minh cho biết.

Bond là nhóm nhạc nữ gồm các thành viên: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Tứ tấu đàn dây đến từ London (Anh) nổi tiếng toàn cầu với phong cách âm nhạc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên những bản nhạc vô cùng đặc biệt. Phong cách âm nhạc của Bond từng được so sánh với nghệ sĩ violin nổi tiếng Vanessa-Mae, khi họ kết hợp cổ điển, rock, pop, latin, folk, jazz, electro pha chút phong cách nhạc Ấn Độ lẫn miền viễn Tây...

Hoạt động từ năm 2000, suốt 24 năm qua, 4 thành viên của Bond vẫn duy trì phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại và giữ vững danh hiệu là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Bond là nhóm tứ tấu hiếm hoi của quốc tế có lượng fan lớn trên thế giới cũng như Việt Nam nhờ âm nhạc vui tươi, dễ nghe và phong cách biểu diễn cực kỳ lôi cuốn.

Đến nay, Bond đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn cầu và là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ, Bond vẫn có lượng fan rất lớn trên toàn cầu với các đêm nhạc luôn đông nghịt khán giả bởi âm nhạc và phong cách "vượt thời gian".

Những bản nhạc "Shine", "Victory", "Hungarian", "Explosive", "Summer" của nhóm… đã trở thành những giai điệu được yêu thích trên thế giới. Năm 2015 và năm 2016, Bond từng đến Việt Nam nhưng biểu diễn trong khuôn khổ hẹp. Do vậy, dù là lần thứ 3 đến Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên khán giả đại chúng được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời và chiêm ngưỡng phong cách của Bond trên sân khấu Hà Nội.