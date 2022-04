Liên quan đến sự cố, ngày 21/4 tàu biển Outrivaling 3, Quốc tịch Hongkong, mang số hiệu IMO 9623623 bị trôi va làm hư hỏng hệ thống lan can, điện chiếu sáng, hệ thống va xô của cầu Hoàng Văn Thụ, ngày 21/4, UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì cùng Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, UBND các quận, huyện Ngô Quyền, Hồng Bàng và Thủy Nguyên cùng với chủ hãng tàu, chủ phương tiện thực hiện ngay phương án phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ.

Tàu biển Outrivaling 3 suýt nữa đã va vào thành cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: TRĐ

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu xác định nguyên nhân sự cố, đề xuất biện pháp khắc phục và xử lý, khẩn trương báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.000 DWT đang chuẩn bị cập cảng Hoàng Diệu (TP.Hải Phòng) bị sự cố máy, trôi tự do về phía gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Tại khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ, tàu biển Outrivaling 3 đã đâm vào bờ kè, làm gãy 1 đoạn lan can rồi dừng lại. Rất may, mực nước sông chưa đủ cao nên phần cao nhất của tàu Outrivaling 3 chưa xảy ra va chạm với cầu Hoàng Văn Thụ.

Nhận được tin báo về sự cố nghiêm trọng này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải cứu tàu biển Outrivaling 3.

Sau hơn 5 giờ mắc kẹt ở gầm cầu Hoàng Văn Thụ (bắc qua sông Cấm ở TP.Hải Phòng), đến 21 giờ 45 cùng ngày, 7 tàu lai dắt của Công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng đã kéo được tàu biển Outrivaling 3 ra ngoài an toàn.