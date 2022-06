Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hồ Tấn Minh. Ảnh: Thành Nhân

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại Sở GD-ĐT TP.HCM đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Trong đó, đã quy hoạch được 158 điểm thi với 10.654 cán bộ coi thi.



Tổng số thí sinh dự thi là 85.088, có 75.877 thí sinh THPT, 7.833 thí sinh giáo dục thường xuyên, 3.328 thí sinh tự do. Trong đó, khoảng 47.000 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Tổng số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 7.836 thí sinh. Tổng số thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi và xét tốt nghiệp THPT là 76 trường hợp. Các trường hợp được miễn thi là những trường hợp đang nằm trong đội tuyển thi quốc tế của Bộ GD-ĐT, là vận động viên trong thời gian đang tham gia các kỳ thi quốc tế.

Trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT về việc thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi tối thiểu 25m, ông Hồ Tấn Minh cho biết, Sở phải chọn lọc lại các địa điểm thi cho phù hợp yêu cầu và khuyến cáo thí sinh chỉ nên mang những vật dụng cần thiết vào phòng thi.

Mỗi điểm thi đều có 3 phòng dự phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch, trong trường hợp thí sinh có triệu chứng bệnh có thể thi tại các phòng thi này. Bên cạnh đó, Sở GĐ-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành đảm bảo an ninh trật tự khu vực điểm thi, đảm bảo an toàn việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi đăc biệt là 2 ngày thi 7 và 8/7/2022; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực điểm thi.

Các điểm thi cũng có bố trí sơ đồ luồng đi ra và đi vào, không tổ chức khai mạc thi, các em lên trực tiếp phòng thi để được hướng dẫn, không tụ tập trước và sau khi thi nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, mỗi em ngồi riêng 1 bàn.