"Yêu râu xanh" của Hollywood - Harvey Weinstein tiếp tục hầu tòa

5 năm sau khi phong trào #MeToo bùng nổ, Harvey Weinstein đang bị xét xử ở Los Angeles, thành phố nơi nhà sản xuất từng là một "ông trùm" tại lễ trao giải Oscar. Khi đang thụ án 23 năm tù vì tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục ở New York, "ông trùm điện ảnh" 70 tuổi phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau. Trong đó bao gồm một số cáo buộc mà các công tố viên cho rằng, xảy ra trong tuần lễ trao giải Oscar có ảnh hưởng lớn tới quyết định của Bồi thẩm đoàn. Phiên tòa được bắt đầu vào ngày 10/10.

Weinstein đã bị truy tố về bốn tội danh hiếp dâm và bảy tội danh tấn công tình dục khác liên quan đến năm phụ nữ, những người sẽ ra tòa với tư cách ẩn danh để kể câu chuyện của họ. Ông một mực phủ nhận các cáo buộc này. Các công tố viên cho biết, những vụ tấn công tình dục bị cáo buộc kéo dài từ năm 2004 đến năm 2013 và hầu hết xảy ra trong các phòng khách sạn ở L.A. và Beverly Hills.

Bốn phụ nữ nữa sẽ được phép đứng ra trình bày về các vụ tấn công tình dục của Weinstein, không dẫn tới các cáo buộc, nhưng các công tố viên hy vọng sẽ chỉ ra cho các bồi thẩm viên rằng đạo diễn này có khuynh hướng thực hiện những hành vi như vậy.



"Yêu râu xanh" của Hollywood tiếp tục hầu tòa

Harvey Weinstein, "ông trùm" quyền lực một thời của Hollywood bị kết tội hiếp dâm. (Ảnh: NYT).

Vào tháng 2/2020, bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã kết luận Weinstein phạm tội hiếp dâm cấp độ ba vì đã tấn công tình dục một nữ diễn viên trong phòng khách sạn ở Thành phố New York vào năm 2013 và một tội danh phạm tội cưỡng bức tình dục bằng miệng với một cựu trợ lý sản xuất vào năm 2006.

Vào tháng 8, một thẩm phán ở New York đã chấp nhận đơn của Weinstein để kháng cáo bản án.

Vào tháng 6, các công tố viên Anh cũng buộc tội Weinstein tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 1996.

Bắt đầu từ những năm 1990, Weinstein, thông qua công ty Miramax mà ông ta điều hành cùng với anh trai mình, là một nhà sáng tạo trong việc thực hiện các chiến dịch rộng rãi và tích cực quảng bá các ứng cử viên cho Giải thưởng Oscar. Ông đã đạt được thành công, đưa các bộ phim như "Shakespeare in Love" và "The Artist" giành giải Phim hay nhất và trở thành một trong những người đàn ông được cảm ơn nhiều nhất trong các bài phát biểu nhận giải Oscar.

Miramax và người kế nhiệm của nó, The Weinstein Co., có trụ sở tại New York, nơi Weinstein sống và kinh doanh, nhưng điều đó không làm giảm ảnh hưởng của ông ở Hollywood.

Kim Masters, biên tập viên lớn của tờ The Hollywood Reporter và là một nhà nghiên cứu lâu năm của ngành công nghiệp điện ảnh, cho biết. "Ông ta đã tổ chức bữa tiệc Quả cầu vàng khổng lồ, luôn vượt quá sức chứa khi còn ở thời kỳ hoàng kim của mình. Weinstein là ông hoàng của Hollywood ở New York và L.A."

Trong tuần lễ trao giải Oscar năm 2013, khi Jennifer Lawrence có thể giành được giải thưởng Viện hàn lâm cho "Silver Linings Playbook" của Weinstein Co. và Quentin Tarantino giành chiến thắng khi viết "Django Unchained" cũng của công ty này, 4 trong số 11 tội danh bị cáo buộc đã được Weinstein thực hiện.

Giống như hầu hết các vụ việc trong bản cáo trạng, chúng xảy ra dưới vỏ bọc là các cuộc họp kinh doanh tại các khách sạn sang trọng ở Beverly Hills và L.A., nơi Weinstein đã sử dụng làm trụ sở ở California. Ông ta được đối xử thậm chí còn hơn cả một VIP. Tại một phiên điều trần trước khi xét xử, người tài xế lái xe chở Weinstein đi khắp Los Angeles đã làm chứng rằng thậm chí ông ta được phép nhận tới 1.000 USD tiền mặt từ quầy lễ tân của khách sạn nơi ông trùm này ở.

Vào thời điểm những câu chuyện về ông trùm này trên The New York Times và The New Yorker vào tháng 10/2017 nổ ra, quyền lực của Weinstein đối với những bộ phim đã giảm dần và công ty của ông rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.

"Tầm vóc của ông ta đã thay đổi, Weinstein không còn là ông vua của Oscar nữa", Masters nói.

Weinstein đang thụ án 23 năm tù vì tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục. (Ảnh: IT).

Phiên tòa xét xử ở Los Angeles sẽ không lớn như phiên tòa ở New York. Lý do không chỉ bởi Weinstein đã phải thụ án dài hạn mà còn nằm ở quy mô.

Không có lối đi bộ vào tòa án trung tâm L.A. nơi tổ chức phiên tòa. Weinstein sẽ không được nhìn thấy trước bất kỳ đám đông truyền thông hoặc những người biểu tình bên ngoài như khi ông ta ở Manhattan. Tại L.A, ông ta sẽ được dẫn vào phòng xử án ngay từ nhà tù qua một hành lang ngắn, nơi không có máy quay.

Chỉ khoảng 10 phóng viên, bao gồm cả hai nghệ sĩ phác thảo, được phép vào phòng xử án nhỏ mỗi ngày, so với vài chục người ở New York. Weinstein cũng sẽ được đại diện bởi các luật sư khác nhau ở Los Angeles là Alan Jackson và Mark Werksman. Cả hai đã bày tỏ lo lắng rằng các bộ phim mới được sản xuất có thể đóng một vai trò nào đó trong phiên tòa.

Bộ phim "She Said", hư cấu công việc của hai phóng viên tờ New York Times và những bài báo của họ về Weinstein, dự kiến sẽ được phát hành giữa chừng vào ngày 18/11.

Các luật sư của Weinstein đã thua kiện trong việc trì hoãn các thủ tục tố tụng đối với bộ phim. Thẩm phán bác bỏ lập luận của họ rằng, việc công khai bộ phim sẽ có khả năng khiến bồi thẩm đoàn chống lại Weinstein.