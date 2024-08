1 tháng sau ngày tăng lương cơ sở 1/7: Lao động kêu vẫn không đủ tiêu, vì sao?

"Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,12%, tháng 7 tăng 0,04% so với tháng 6 (lạm phát cơ bản tăng 2,73%, tăng 0,02% so với tháng 6) trong bối cảnh tăng lương cơ bản. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu gạo đạt 5,18 triệu tấn, kim ngạch gần 3,3 tỷ USD, tăng lần lượt 5,8% và 25,1% so với cùng kỳ); thị trường lao động phục hồi tốt, cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động".

Báo cáo Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7