10 bức tranh Việt có giá trị cao nhất trên thị trường đấu giá

Mới đây, giám tuyển Ace Lê - thành viên ban cố vấn của kho dữ liệu nghệ thuật Việt Nam (ViAA) đã đưa ra bảng tổng kết về những giao dịch có giá trị cao nhất trên thị trường đấu giá tranh Việt Nam. Chia sẻ với Dân Việt , anh cho biết, những thông tin này được lấy trực tiếp từ các sàn đấu giá, vốn là trung tâm khám phá giá nghệ thuật công khai duy nhất, cho cả thị trường sơ và thứ cấp.

Giám tuyển Ace Lê. (Ảnh: FBNV)

Giám tuyển Ace Lê cho biết: "Năm 2022 là một năm thành công ở mức vừa cho thị trường tranh Việt, bổ sung được thêm 3 tác phẩm vào danh sách các bức tranh vượt mức triệu đô, nâng tổng số lên 19 tranh. 3 tác phẩm bao gồm: "Dáng hình trong vườn" của Lê Phổ (vị trí số 2), "Trà và Đồng điệu" của Lê Phổ (vị trí số 6) và một điều bất ngờ cuối năm, đó là "Dân làng rặng chuối" của Nguyễn Gia Trí (vị trí số 13). Thanh khoản giao dịch giá trị lớn vẫn dồn toàn bộ vào phân khúc tranh Đông Dương, vượt xa các phân khúc nghệ thuật cổ, kháng chiến hay đương đại".

"Portrait de Mademoiselle Phuong" (Chân dung cô Phượng) của Mai Trung Thứ. (Ảnh: Sotheby's)

Bức "Les Couturières (Seamstresses at Work)" - "Những cô thợ may" của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. (Ảnh: CR)

Trong số 19 bức tranh Việt đã được giao dịch với mức giá triệu đô những năm vừa qua, danh họa Lê Phổ đứng đầu với 7 tranh, kế đến là danh họa Mai Trung Thứ (3) và danh họa Phạm Hậu (3). Các họa sĩ: Nguyễn Phan Chánh, Lê Quốc Lộc, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Vũ Cao Đàm và Nguyễn Văn Tỵ mỗi người đóng góp một tác phẩm.

Giám tuyển Ace Lê cũng nhận định: Thị trường đang tạm chững lại sau một khoảng thời gian tăng phi mã. Năm 2021, có tới 9 tác phẩm được bán với mức giá triệu đô, kế đến là 2020 (4), 2022 (3), 2019 (2) và 2017 (1).

Về chủ đề, sự xuất hiện chủ đạo/bán chủ đạo của nhân vật nữ có trong 13 tác phẩm, kế đến là phong cảnh (6), trẻ em (3) và chân dung tự họa (1). Điều này cho thấy sự chênh lệch nhất định về cả gu sáng tác lẫn gu sưu tập trong một thế giới vẫn còn chịu sự chi phối của nam giới.

Giám tuyển Ace Lê là thành viên chương trình Lãnh đạo nghệ thuật quốc tế 2022 của Hội đồng nghệ thuật Australia; thành viên ban cố vấn của kho dữ liệu nghệ thuật Việt Nam (ViAA). Năm 2022, anh là giám tuyển của triển lãm phi thương mại Timeless Souls: Beyond The Voyage - Hồn xưa bến lạ do Sotheby's tổ chức, giới thiệu 56 tác phẩm của "bộ tứ Paris" gồm Mai Trung Thứ (1906-1980), Lê Phổ (1907-2001), Vũ Cao Đàm (1908-2000), Lê Thị Lựu (1911-1988). Họ cùng học tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, sau đó sang Pháp định cư. Trên thị trường quốc tế, tranh của họ đều có mức giá cao kỷ lục.