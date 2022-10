Theo quyết định số 3233/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định tặng bằng khen cho 13 cá nhân thuộc bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong đợt lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn vào ngày 2/10/2022.

Anh Vi Văn Vông (áo xanh), một trong 13 cá nhân được tặng bằng khen vì hành động dũng cảm. Ảnh: N.T

Các cá nhân được khen thưởng gồm: Ông Mạc Văn Hằng, Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương, Vi Hải Đường, Vi Văn Duy, Vi Văn Núi, Vi Văn Vông, Chương Văn Khăm, Lương Quốc Thắng, Lô Văn Hòa, Kha Văn Bún, La Văn Cầu, Lô Văn Chung đều trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Đơn cử như anh Vi Văn Vông một trong số 13 cá nhân được tặng bằng khen lần này nghe tiếng kêu cứu của một số người dân đang bị mắc kẹt trong nhà, anh Vông cùng nhóm của mình, nhanh chóng lấy hai cây tre dài, gác lên tường nhà dân để tiếp cận những người đang mắc kẹt trong nhà.

Khi qua được đến nơi, họ đã phá cửa sổ đưa được 8 thành viên gia đình bà La Thị Mai (SN 1950) ra ngoài. Sau đó, nhóm của anh Vông tiếp tục, leo lên mái nhà phá tấm lợp phía trên vào được bên trong đưa 22 học sinh đang mắc kẹt phía trong dãy trọ ra ngoài.

UBND tỉnh Nghệ An giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài Chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên và các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người dân tìm kiếm tài sản trong đống đổ nát sau trận lũ quét kinh hoàng. Ảnh: N.T

Sáng 2/10, trận lũ quét kinh hoàng bất ngờ đổ về, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Lũ đi qua, hàng loạt nhà dân bị nhấn chìm trong bùn đất. Đây là trận lũ quét có sức tàn phá kinh hoàng nhất mà người dân nơi đây từng phải đối đầu. Ước tính tổng thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn là khoảng 200 tỷ đồng.