13 sản phẩm OCOP 3 sao của TP Chí Linh ở Hải Dương

Theo đó, có 14 sản phẩm của nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp từ các xã, phường trong thành phố đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022 được giam gia đánh giá, xếp hạng đợt này.

Qua đánh giá, 13 sản phẩm đã được hội đồng đánh giá của thành phố đánh giá đạt tiêu chuẩn để gửi về tỉnh thẩm định cấp chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

Đó là: Đông trùng hạ thảo An Bảo Khang; bánh giày Hoa Bằng; bánh chưng Hoa Bằng; bánh chưng An Lạc; bánh giày An Lạc; giò lụa Phúc Quân; măng tươi Tân Dân; hạt rẻ Bắc An; thanh long ruột đỏ Bến Tắm; hành Hoàng Tân; bột sắn dây Tân Lập Văn Đức; cà rốt tươi Đồng Lạc, mật ong sữa chúa.

Một số sản phẩm của Chí Linh được đánh giá xếp hạng OCOP. Ảnh: Nguyễn Việt.

Các sản phẩm này được đầu tư mẫu mã, bao bì đẹp, bắt mắt, có truy xuất nguồn gốc, đã tích cực quảng bá trên các kênh truyền hình, phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội; tham gia một số hội nghị xúc tiến thương mại lớn như Lễ hội vải thiều tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, lễ mở vườn nhãn, tuần văn hóa trà sen Kiếp Bạc...

13 sản phẩm này sẽ được Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố gửi về tỉnh để đánh giá, xếp hạng công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.



Đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm đang được đánh giá, xếp hạng OCOP. Ảnh: Nguyễn Việt.

Từ khi triển khai xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, TP Chí Linh đã có 18 sản phẩm của thành phố đã được tỉnh Hải Dương cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó năm 2020 có 8 sản phẩm gồm: Tổ sáp ong đặc biệt, sữa ong chúa, mật ong đặc sản Chí Linh, gà đồi Chí Linh, cám Côn Sơn, cà rốt tươi Nhân Huệ, gạo nếp cái hoa vàng Văn An, gạo nếp cái hoa vàng An Lạc; năm 2021 có 10 sản phẩm gồm Chổi chít Mật Sơn – Chí Linh, nhãn Lê Lợi, nhãn Hoàng Tiến, khoai sọ Thái Học, nấm mỡ trắng – Nấm Việt, chuối Đồng Lạc, dầu lạc Văn Thuần, thanh long ruột đỏ Hoàng Hoa Thám, cà chua Nhân Huệ, na Bến Tắm.

Sản phẩm được đánh giá, xếp hạng Ocop. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bà Diệp Thị Thư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, thành viên hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố cho biết, đa số các sản phẩm sau khi được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đã được các chủ thể là người sản xuất, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quan tâm hơn về đầu tư mẫu mã bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm nên có sức tiêu thụ, cạnh tranh trên thị trường.

Một số sản phẩm đã được xuất khẩu như nhãn, chổi chít; một số sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, làm quà biếu, quà tặng như mật ong, na, nhãn; một số sản phẩm như gà đồi Chí Linh, mật ong đã được trưng bày, bán trong các hệ thống siêu thị.