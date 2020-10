130 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Nghệ An dược vinh danh

Ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.



Sáng 8/10, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

185.000 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Giai đoạn 2016- 2020, Nghệ An có gần 185.000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với hơn 1.500 hộ đạt mức thu nhập 600 triệu đồng/năm, trong đó có trên 350 hộ đạt thu nhập 1 tỷ đồng/năm".

Toàn cảnh lễ biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Suốt chặng đường 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được 1.096 lớp dạy nghề ngắn hạn, mở 5.450 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 66 tỷ đồng; nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH với dư nợ đạt 2.647 tỷ đồng, phối hợp cho nông dân vay từ Ngân hàng NNPTNT dư nợ đạt 526,7 tỷ đồng, tín chấp cho nông dân mua trả chậm hơn 75.000 tấn phân bón các loại; chỉ đạo xây dựng trên 2.000 mô hình kinh tế để nông dân học tập, làm theo.



Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân Nghệ An đã thực sự trở thành phong trào lớn, khuyến khích, động viên đông đảo nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; tăng cường hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng của hội viên nông dân.

Ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, nhiều hộ nông dân không cam chịu đói, nghèo, vượt qua khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành hạt nhân đoàn kết và nhân tố hòa giải có uy tín trong cộng đồng cư dân nông thôn. Tổ chức Hội Nông dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, vị thế, vai trò của các cấp hội ngày càng được nâng lên.

Xây dựng hình mẫu người nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh giỏi



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Tiến Nam đề nghị các cấp Hội đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động.

Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm cho mỗi hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc rằng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM là trách nhiệm của toàn dân, trong đó nông dân là chủ thể, từ đó nông dân tự giác, hăng hái thực hiện, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm giàu, đoàn kết giúp nhau làm giàu của hội viên, nông dân.

Ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương 130 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân cung cấp kịp thời kiến thức, quy trình sản xuất mới, kiến thức liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh cho nông dân;…

Xây dựng hình mẫu người nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh giỏi, tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, liên kết trong hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các cấp Hội với trách nhiệm của mình sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục phấn đấu là lực lượng to lớn, mạnh mẽ đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Hội Nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, tạo động lực khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tuyên dương 130 điển hình nông dân, tiêu biểu cho phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.